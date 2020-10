Museu da Farmácia com visitas guiadas virtuais em tempo real

Estas visitas estão sobretudo vocacionadas para grupos de estudantes, a partir dos 10 anos. Cada visita guiada dura entre 45 a 60 minutos, através da plataforma de videoconferência Zoom. O roteiro é composto por vídeos e momentos interativos que contam a história da saúde e da farmácia, desde os primórdios da civilização até aos dias de hoje.

Para garantir que a visita é dinâmica e interativa, a exposição de conteúdos pelo guia alterna com vídeos temáticos educativos e pontos de interatividade. O guia orienta a visita, apresenta os conteúdos, esclarece dúvidas e destaca os artefactos valiosos que representam os mais de 5 mil anos de evolução histórica e tecnológica da saúde que o Museu da Farmácia oferece a todos os visitantes.

O Museu da Farmácia é uma referência museológica no campo da saúde, um espaço único que abarca um conjunto de temas relacionados com história, saúde e investigação. A par desta componente, o Museu da Farmácia apresenta peças tão distantes no tempo como no espaço. Desde o Antigo Egipto às Farmácias Portáteis da NASA, muitos são os testemunhos que poderemos conhecer ao longo desta visita virtual.

O objetivo da visita online é proporcionar uma oportunidade a quem não pode visitar o museu fisicamente, sem com isso perder esta parte importante de contar as histórias das peças que retratam a evolução da saúde e a forma como nós, humanos, interagimos com o que nos rodeia na procura de soluções para os problemas de saúde desde há mais de 5 mil anos.

Pode agendar uma visita virtual através dos contactos: 213 400 688 ou museudafarmacia@anf.pt