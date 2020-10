Mantendo o foco no teatro de expressão ibérica, O Meu Primeiro FITEI pretende alargar o âmbito da programação do FITEI, cuja 43.ª edição acontece entre 28 de abril e 16 de maio de 2021, a um público mais jovem, estimulando o acesso à cultura ao mesmo tempo em que dá a conhecer aos mais novos a dinâmica de um festival.

Condicionada pela atual pandemia, esta primeira edição acontece numa versão experimental e reduzida com dois espetáculos nacionais. "Coexistimos", de Inês Campos, abre o festival a 30 de outubro, sexta-feira, com um dia com programação online exclusiva para a comunidade escolar que inclui, também, uma conversa com os artistas.

Composta por dança, teatro, cinema, manipulação de objetos, arquitetura em movimento e vários artifícios, "Coexistimos" repete no fim de semana de 31 de outubro e 1 de novembro, às 16h, ao vivo, no Teatro Helena Sá e Costa juntamente com "Mapa", nos mesmos dias, às 11h. Do músico Fernando Mota, este é um espetáculo multidisciplinar sobre os conceitos de território e fronteira, pertença e liberdade.