Planeta Dança: uma história de dança em dois capítulos

Teatro Camões| 24, 31 out.: 11.30h, 15h, 25 out.: 11.30h

“Quando se nasce não se conhece o chão, onde se dança, mas dança-se com o corpo, instrumento de criação do movimento, dança-se mesmo antes de saber andar, o corpo a querer crescer, voar.” A Companhia Nacional de Bailado apresenta um espetáculo dividido em dois capítulos.

Música e cor no palco do Teatro Bocage com O Flautista de Hamelin

Teatro Bocage | 24 out.: 16h

Esta história acontece há muitos anos, por volta de 1284, numa cidade alemã chamada Hamelin. Mas esta não é uma cidade qualquer, é uma cidade musical onde tudo tem música e cor. Tudo funciona perfeitamente até que um dia a cidade é invadida por uma enorme praga de ratos, deixando o Rei João Pizzicato muito atarefado à procura de alguém que o ajude.

Palco de Chocolate leva Um tigre sem riscas à cena

Museu Nacional do Teatro e da Dança | 25 out.: 10.30h

O tigre Nando vive entre os mimos e melodias da sua avó e os ritmos da empregada Beni. O problema é que este tigrinho tem medo de tudo e até de nada. No meio dum banho perde as riscas.

A Tartaruga e o Menina do Mar no CCB

CCB | 22, 23, 27 a 30 out.: 10.30h, 24, 31 out.: 11h

Durante o mês de outubro, o Centro Cultural de Belém (CCB) leva toda a família por uma viagem até a uma ilha distante que esconde um menino que vive aos cuidados da guardiã do mar. A história, narrada com voz de sal e ondulada com desenho vivo, acompanhará os sete anos de aventura deste menino

A Ratoreira chega ao Teatro Armando Cortez

Teatro Armando Cortez | 5ª a Sáb.: 21.30h, Dom.: 18.30h

Um jovem casal converteu uma casa de campo num pequeno hotel, iniciando um negócio no ramo da hotelaria, mas que vive com dificuldades financeiras. Certa noite, devido a uma forte tempestade de neve, todos, incluindo os quatro hóspedes que lá se encontram, vêem-se isolados, ficando impedidos de saírem do hotel. Até que há um crime... Quem será o culpado?

Paredes do Museu do Carmo espelham as histórias e as luzes de Lisbon Under Stars

Museu do Carmo | Até 31 out., 2ª a Sáb.: 21h, 22h

Lisbon Under Stars é uma experiência sensorial de 45 minutos, com o público no centro dos acontecimentos e com as paredes das ruínas transformadas em telas tridimensionais a 360º, onde se misturam projeções multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, ao som de grandes nomes da música Portuguesa. O espetáculo de formato imersivo pode ser visto até 31 de outubro. Haverá duas sessões, de segunda a sábado, às 21h e 22h.

Magical Garden ilumina Belém

Lisboa | Até 15 nov., 5ª a Dom., out.: 19h-23h

O Atelier OCUBO criou, em pleno Jardim Botânico Tropical, um percurso noturno de 1km com mais de 20 experiências de luz, ambientes sonoros, projeções de vídeo mapping e até um mundo de dinossauros iluminados. Magical Garden permanece em Belém até 15 de novembro.