Aprender a brincar: 5 atividades para viver o mar no CCB

Garagem Sul acolhe exposição "O Mar é a nossa Terra"

Exposição | 3ª a Dom.: 10h-17h

Com curadoria de André Tavares e Miguel Figueira. "O Mar é a nossa Terra" cartografa e apresenta as contradições que existem entre a terra e o mar, sob a perspetiva da arquitetura, do ordenamento do território e da construção da paisagem. Esta matéria, tão sensível e relevante para a sociedade, tem sido objeto de atenção de um conjunto de arquitetos que têm desafiado os limites convencionais da disciplina.

créditos: Tiago Casanova

Oficinas para brincar com o mar e a terra

Atividades pedagógicas e lúdicas | 1 nov., 6 dez., 3 jan.: 11h

Após uma conversa inicial, e partindo da exposição "O Mar é a nossa Terra", desperta-se, através destas atividades didáticas, a curiosidade dos participantes, desenvolvem-se atividades manuais e experimentais, com recurso à reciclagem de materiais, que permitem exercitar a compreensão do meio construído e ampliar a consciência dos modos de funcionamento do espaço em que habitamos.

Plasticus Maritimus invade o CCB

Exposição temporária | 2ª a dom.: 10h-13h, 14.30h-17.30h

O espaço Fábrica das Artes acolhe a mostra Plasticus Maritimos, desenvolvida por Ana Pêgo. Dentro da exposição, em duas vitrinas, é apresentada uma minúscula amostra do trabalho desta bióloga marinha, de recolha de objetos de plástico (em especial brinquedos) nas praias portuguesas ao longo de anos.

A Menina do Mar chega a Belém

Espetáculo | 5, 6 nov.: 11h, 7 Nov.: 11.30h

A atriz Carla Galvão, o pianista e compositor Filipe Raposo e a ilustradora Beatriz Bagulho transportam para o palco a história "A Menina do Mar", de Sophia de Mello Breyner Andresen, a partir da música de Bernardo Sassetti. Consigo levam uma Mala de Imagem que faz deste espetáculo uma mistura de música, teatro e cinema de animação. Aqui, encontra também queridos amigos: Sophia e Bernardo.

créditos: Filipe Ferreira

A Tartaruga e o Menino do Mar

Espetáculo | 20 a 23, 27 a 30 out.: 10.30h, 24, 31 out.: 11h

Numa ilha distante, no princípio do mundo, nasceu um menino que, em troca da prosperidade eterna dos homens, foi entregue à grande tartaruga, guardiã do mar e dos seus mistérios profundos. A história, narrada com voz de sal e ondulada com desenho vivo, acompanhará os sete anos de aventura deste menino.