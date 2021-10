O festival ideal para quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos regressa para a sua 11.ª edição. Com música antiga e contemporânea, fado, sapateado, instalações e muita aventura, esta será uma viagem para crianças, jovens e adultos.

O Big Bang é um projeto internacional que envolve vários parceiros, com edições a decorrer em 12 países europeus e no Canadá. Através deste projeto, iniciado pela companhia belga Zonzo Compagnie, a Fábrica das Artes tem aberto um importante espaço para o intercâmbio de experiências musicais para crianças, com músicos portugueses e internacionais, e percorrido os quatro cantos da Europa.

Sete Lágrimas + JAS, Salvador Sobral, Jenna Thiam e Javier Galiana, Zonzo Compagnie, A Monda Teatro-Música, Michel e Jorge A. Silva, Tomás Longo e Samuel Gapp, Chris Koolmees, David Jongen & Elize Rausch, K.A.K. & Crew, ChampdAction e Seven Dixie são alguns dos artistas que englobam a vasta programação musical preparada para os mais jovens.

