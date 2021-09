Baseado no célebre conto de Hans Christian Andersen, que apaixonou desde sempre várias gerações, La Féria transformou-o num verdadeiro sonho de alegria e fantasia articulando o texto, a música, os cenários, os figurinos, que deslumbram crianças e adultos transportando-os para o reino da imaginação num dos mais belos espetáculos de sempre apresentado no Teatro Politeama.

Com uma produção de alta sofisticação tecnológica em que se cria o efeito da terceira dimensão "A Pequena Sereia" encerra uma mensagem profunda sobre os valores fundamentais do ser humano como o direito à liberdade, a aceitação da diferença, da tolerância, da sensibilidade, da importância do outro e da força absoluta do amor.