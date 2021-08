Um livro é um autêntico espetáculo ao vivo. Uma oportunidade de viajar sem sair do lugar . Na praia, no campo ou em casa, os miúdos podem ouvir as histórias dos seus livros favoritos, sem terem de esperar pelo tempo livre dos pais (não fuja, continua a ser o contador de histórias!).

Com uma opção mais prática, escolhemos seis audiolivros do projeto Adamastor, do jornal Público, que eles vão adorar ouvir. Faça play e ouça com os mais novos as histórias contadas pelos próprios autores!

O meu avô, de Catarina Sobral

O meu Avô acorda todos os dias às 6 da manhã. O Dr. Sebastião acorda às 7. Cruzam-se todos os dias à mesma hora. O meu Avô já teve uma loja de relógios. Agora tem bastante tempo. O Dr. Sebastião não é relojoeiro nem tem tempo a perder. O meu Avô tem aulas de alemão e aulas de pilates. Ouça aqui.

Ao som de Lisboa, de Domingos Cruz

Pedro está em Lisboa, com os headphones postos e por isso “ausente” dos sons da cidade. Vem uma sereia e rouba-lhe os headphones. O rapaz parte então à descoberta do que nunca tinha escutado. Ouça aqui.

A Incrível História do Sr. Solitário, de Elias Gato

Numa época em que importa reconhecer e privilegiar a diferença que o amor traz ao mundo, esta é uma história de amor partilhado, que aquece os corações de miúdos e graúdos. Ouça aqui.

Afinal o Caracol, de Fernando Pessoa

"Nenhum livro para crianças deve ser escrito para crianças", assim pensava Fernando Pessoa. “Afinal o Caracol” é um poema por imagens destinado aos mais pequenos e a quem gosta de poesia. Ouça aqui.

O Mundo Num Segundo, de Isabel Minhós Martins

No tempo de um segundo podem acontecer as coisas mais banais ou, pelo contrário, as mais extraordinárias das coisas. Algumas delas em nada parecem alterar o rumo do mundo, outras serão capazes de provocar pequenas ondas que, por sua vez, desencadeiam novos acontecimentos. Ouça aqui.

Não Quero Usar Óculos, de Carla Maia de Almeida

Ontem fiquei a saber uma coisa. Vou ter de usar óculos. Foi o que a mãe disse. Eu acredito sempre nela, mas desta vez não quero. Não quero nada usar óculos! Assim, começa esta história... Ouça aqui.