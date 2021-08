A edição de 2021 reúne um total de 131 expositores distribuídos por 325 pavilhões, voltando assim a contar com a adesão massiva de editores e livreiros, mesmo num ano em que a pandemia ainda se faz sentir. Tendo em conta este cenário, o evento decorrerá com todas as medidas para garantir a segurança e saúde de todos os expositores e visitantes.

O Parque Eduardo VII é, como sempre, o local escolhido para receber o emblemático evento dedicado a promover a importância da literatura na comunidade e a fomentar o gosto pela leitura.

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa celebra o seu 91.º aniversário e conta com a participação de 131 expositores distribuídos por 325 pavilhões e 24 novas presenças, que trazem ao evento seis centenas de marcas editoriais. Trata-se da segunda maior edição da história da Feira, sendo apenas superada pela de 2019.

O horário é o mesmo durante os 18 dias de evento: De segunda a quinta-feira, a feita está aberta das 12.30h às 22h e, à sexta-feira, fica aberta até às 00h. No sábado, as bancas abrem às 11h e voltam a fechar às 00h e, aos domingos, o horário encurta encerrando o dia às 22h.

Sugestões precisam-se!

Se este artigo já lhe deu ideias para aumentar a coleção que tem na estante, mas não sabe em que livro arriscar, deixamos, a baixo, 7 sugestões de livros, para adultos e crianças:

O Cavalo Amarelo, Agatha Christie

Quando um padre idoso é assassinado, o homicida revista o corpo da vítima e rasga o forro da batina. O que procurava o assassino? E o que teria, horas antes, uma mulher moribunda confessado ao padre?

Um dos livros mais diferenciados da Rainha do Crime. Aqui, é difícil suspeitar de alguém e nada parece fazer sentido, mas a trama engenhosa e vibrante vai provar o contrário.

Quiz para miúdos curiosos, de Júlio Alves

Neste livro, os miúdos encontram 30 jogos, cada um com 25 perguntas e 4 hipóteses de resposta. Os conhecimentos vão ser testados e a aprendizagem vai entrar em ação com temas tão diversos como cultura geral, História de Portugal e do mundo, geografia, corpo humano, desporto, ciência e tecnologia, jogos e passatempos, mundo animal, banda desenhada e animação, cinema e televisão, música, ambiente e ecologia.

Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marquez

Esta obra venceu um prémio Nobel da Literatura, em 1982, foi traduzido em todas as línguas do mundo e é um dos livros preferidos de Barack Obama.

A história aborda a fabulosa aventura da família Buendía-Iguarán, com todas as suas experiências e aventuras, ao longo de diversas gerações.

50 Ideias para te divertires nas férias, de Kim Hankinson

Este livro de atividades é ideal para exploradores, viajantes, aventureiros, sonhadores, escritores, colecionadores, ousados, corajosos, conscientes, dinâmicos e entusiasmados.

Aqui, encontra atividades criativas e inspiradoras para tornar as férias memoráveis, além de espaço para anotar ideias geniais. Além disso, reúne informações e dicas essenciais que inspiram as crianças a serem mais criativas, promovendo também a vontade de conhecer e explorar o mundo.

Águas Passadas, de João Tordo

Durante 13 dias de Janeiro de 2019, a chuva cai sem misericórdia sobre Lisboa. É quando aparece a primeira vítima, na praia de Assentiz: uma jovem de 15 anos trazida pela maré...

Este é o mais recente livro de João Tordo que, depois da estreia no género com “A noite em que o Verão acabou”, regressa com um policial de ritmo vibrante.

Olá, Farol!, de Sophie Blackall

Recomendado para crianças com mais de 6 anos, este é um belo livro ilustrado, de uma autora multipremiada, sobre a constância, a mudança e a passagem do tempo. Um tributo luminoso a um farol intemporal e ao seu guardião.

Livro premiado com a Caldecott Medal, prestigiado prémio de ilustração. História com espírito caloroso e reconfortante.

A Rapariga da Rosa, de Leslie Wolfe

Três histórias. Duas vidas. Um assassino. A agente Tess Winnett está de volta com três casos reunidos num único livro. Raparigas desaparecidas, evidências perturbadoras e crimes terríveis. Tess corre contra o tempo. Um corpo congelado, vidas suspensas nas mãos de assassinos em série, destinos cruzados e mensagens misteriosas em corpos ensanguentados.