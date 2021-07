A programação do FADUNCHAR deste ano já foi desvendada e divide-se em pintura mural, instalações, residências artísticas, exposições, workshops, conversas, visitas guiadas, concertos e o já tradicional piquenique comunitário.

O festival assume-se desde o primeiro momento como um "fazer" por Figueiró dos Vinhos e pelas suas gentes, uma experiência de partilha, encontro e (re)descoberta entre pessoas, arte e território. Uma vivência que se multiplicará através das propostas de programação.

Esta terceira edição conta com alguns dos mais reconhecidos artistas portugueses e estrangeiros. Na pintura mural surgem nomes como o histórico artista espanhol Isaac Cordal, a também espanhola Elisa Capdevila, o argentino Bosoletti ou a artista francês Perrine Honoré bem como alguns dos mais interessantes artistas portugueses, entre os quais Pantónio, Mariana Duarte Santos, Samina e Third.

No que diz respeito à programação musical, o evento conta com a presença da dupla Miramar (projeto de Frankie Chavez e Peixe) e Fred, sendo que este último artista irá apresentar o resultado da participação numa das residências artísticas FAZUNCHAR.

Esta edição conta ainda com mais três residências artísticas, envolvendo nomes como Fransis.co (desenho), Mariana Vasconcelos (vídeo) e Miguel Oliveira (fotografia), estando ainda a ser preparada uma residência adicional.

Rute Ferraz, que esteve em residência artística de fotografia no FAZUNCHAR de 2019 e 2020, irá agora apresentar os resultados destas residências, numa exposição apelidada de Versus.

Os workshops são outras das iniciativas pivotais do FAZUNCHAR. Nesta edição, haverá workshops de stencil com Samina e ilustração com plasticina orientado por Mantraste.

A programação inclui ainda as habituais visitas guiadas agendadas para o último fim de semana de programação pelas obras realizadas ao longo do evento. A festa culmina no piquenique comunitário.