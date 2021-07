Durante os seis dias do evento, os incríveis cenários montanhosos e planaltos de natureza imensa de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, podem ser explorados a bordo de vários balões de ar quente que vão sobrevoar este território ímpar e de beleza indescritível.

A Windpassenger, em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), está preparada para, durante o evento, descolar os seus balões a partir de vários locais da Beira Baixa (os locais serão confirmados e comunicados na véspera do voo sempre em conformidade com a direção do vento). Já o balão com as cores da Beira Baixa estará presente nos seis concelhos, oferecendo a possibilidade de subir ao céu num voo cativo sem custos, todas as manhãs entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro.

Esta é uma iniciativa inclusiva e diversificada, com um programa recheado de atividades para todas as idades e gostos. Para aqueles que preferem usufruir da Beira Baixa com os “pés bem assentes na terra” haverá caminhadas e passeios de bicicleta, entre outras animações de acesso gratuito.

O evento inclui ainda uma Rota Gastronómica, de forma a apoiar os vários restaurantes locais e evitar, assim, a aglomeração dos participantes, num único espaço fechado.

No site e nas redes sociais Facebook e Instagram encontra toda a informação sobre o “Voar na Beira Baixa”. As inscrições para os voos de balão de ar quente e restantes atividades têm início a 1 de julho.