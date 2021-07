10 filmes e festivais de cinema para a infância a não perder em julho

Estreias inéditas, festivais de cinema internacionais, filmes que já saíram dos cinemas, mas que continuam a fazer as delícias das crianças, entre outros. Prepare as pipocas e leve os miúdos a ver o melhor da sétima arte por todo o país.

8.ª Edição do Festival Play

3, 4, 17 e 18 jul. | 1-13

Depois de oito edições de sucesso, o Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa volta ao cinema São Jorge e à Cinemateca Júnior, em Lisboa. O festival apresenta uma seleção de longas e curtas-metragens e um diversificado programa, que será conhecido na totalidade em breve. Aos fins de semana, as sessões são dedicadas às famílias.

O Mundo Secreto dos Dragões

3 jul.: 11h | M/6

Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora que os humanos estão a ameaçar destruir o último refúgio da sua espécie, Drago parte secretamente numa aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu.

Upsss! 2 A Aventura Continua

Estreia 8 jul. | M/4

Em Upsss! 2 A Aventura Continua a Arca de Noé cheia de animais encontra-se à deriva pelo alto mar azul, com as melhores amigas Finny e Leah também a bordo. Depois de semanas sem terra à vista, os problemas começam por surgir incluindo a carência de alimentos, o que representa um verdadeiro desafio para os pais, Dave e Hazel, que têm a missão de alimentar todos a bordo.

Beatriz e Romeu

9 jul.: 22h | M/6

Um filme de valentes cavaleiros, lindas princesas e feiticeiros malvados, sobre a história de Romeu, um artista errante e sonhador, que conhece a linda Beatriz e apaixona-se por ela. Porém, Romeu nunca suspeitou que ela era a filha do rei. No entanto, a felicidade dos dois não dura muito tempo.

História Interminável

10 jul.: 15h | M/6

Baseado no romance homónimo de Michael Ende, o filme de Wolfang Peterson conta a aventura fantástica de Bastian em “Fantasia”. Bastian, um rapaz atormentado por rufias, refugia-se no sótão da escola com um livro sobre Fantasia, uma terra de dragões, caracóis velozes e outras criaturas mágicas.

Aya e a Feiticeira

Estreia 15 jul. | CP

Aya tem 10 anos e foi deixada num orfanato ainda bebé. Ela adora viver lá, sobretudo porque tem a incrível habilidade de fazer com que toda a gente faça exatamente o que quer. A última coisa que Aya deseja é ser adotada pela feiticeira Bella Yaga… mas, pela primeira vez na sua vida, o seu desejo não é atendido.

Asas pelos ares

25 jul.: 15h | M/6

No dia 25 de julho, o Centro Cultural da Malaposta recebe uma sessão de cinema com o filme "Asas pelos Ares". Penca é um solteirão ganso capaz de fazer tudo menos conformar-se. Ocupa grande parte do seu tempo a testar novas e loucas acrobacias de voo sempre a velocidades estonteantes.

Hotel Transylvania: Transfomania

Estreia 22 jul. | CP

Drac e os seus amigos estão de volta, como nunca os viram, em Hotel Transylvania: Transformania. Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o "Raio Monstrificante", é usada de forma descontrolada, Drac e seus amigos monstros são todos transformados em humanos e Johnny torna-se um monstro!

D'Artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme

Estreia 22 jul. | CP

D’Artacão é um jovem impulsivo e idealista que vive retirado do mundo numa pequena quinta da Gasconha. Alheio às intrigas de poder e às ameaças de guerra que pairam entre França e Inglaterra, tem um único objetivo na vida: juntar-se aos melhores espadachins do país e contribuir para as lendas e façanhas dos Moscãoteiros de Suas Majestades o rei Luís XIII e a rainha Ana de Áustria.

Monstra – Festival de Animação de Lisboa

21 jul. a 1 ago | M/0

O Festival MONSTRA decorrerá de 21 de julho a 1 de agosto, e dentro destas datas, como habitualmente, haverá o Programa MONSTRINHA Pais e Filhos, dedicado às famílias, com sessões de cinema para todas as idades e em vários locais. 6 Competições, estreias nacionais e mundiais, exposições, convidados internacionais, retrospetivas e homenagens, talks e masterclasses… e muita animação!