Um fim de semana em grande

Nazaré | turismo | 24 a 26 set.

Este fim de semana, viva em plena Natureza com o Ohai Nazaré e a Estrelas & Ouriços ! Celebre o regresso às aulas com atividades inesquecíveis. Desde os jogos tradicionais e insufláveis ao Parque Aquático e ao SPA, não vai querer perder pitada desta experiência. Os miúdos vão ficar maravilhados com tanta diversão!

As árvores não têm pernas para andar

Lisboa | concerto | 25, 26 set.: 15h | M/3

No São Luiz Teatro Municipal, conheça o mundo maravilhoso das árvores com um concerto imperdível da pianista Joana Gama, que conta às famílias todos os segredos destas bases, tão importantes, da vida e do mundo, através da música.

A Tartaruga Celeste e o Menino que chorava Música

Damaia | Espetáculo | 25 set.: 11.30h | M/3

Um espetáculo único que conta a história de uma tartaruga, que nasce sem casca e de um menino que em vez de chorar… canta. Esta história fala sobre o amor, a amizade, e a importância de aceitar as diferenças e promete cativar a atenção dos pequenos, mas também a dos adultos.

Longe dos olhos, mas perto do coração

Azeitão | exposição temporária | 25 set.: 14h-18h | M/0

Aproveite os últimos cartuxos desta exposição que o vai transportar para várias partes do globo e convida todas as emoções a vir ao de cima, através dos postais da Coleção Américo Ribeiro. A exposição organiza-se em áreas temáticas como “Palavras de Amor” e “Locais de Encanto” e garante ficar na memória.

Entre as muralhas de Óbidos

Óbidos | Visita | 2ª a dom. | M/0

Celebre os momentos em família num passeio encantador pelo jardim, miradouro e muralhas do Castelo de Óbidos. Em 1148, o rei D. Afonso Henriques tomou Óbidos aos árabes e, durante vários anos, o espaço foi usado pela realeza de Portugal. Conte às crianças toda a história do Castelo e deixe-os explorar o passado, mas sempre acompanhados.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.