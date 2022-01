Para cultivar o equilíbrio em 2022, o Museu do Oriente sugere a prática regular de meditação Mindfulness, que pode ser aprendida num curso intensivo de oito semanas e em oficinas quinzenais, ao longo do primeiro trimestre do ano.

Para quem se inicia nesta prática, o Curso Online de Mindfulness, a decorrer de 11 de janeiro a 8 de março, oferece uma base sólida e abrangente.

O curso foca-se no treino de Mindfulness (atenção plena), com o objectivo de desenvolver competências que melhor permitam gerir comportamentos, pensamentos, emoções e sensações desafiantes.

O programa de 8 semanas consiste numa sessão de orientação de cerca de 90 minutos, 8 sessões semanais onde serão desenvolvidas práticas meditativas, exercícios conscientes suaves baseados no ioga, interacções e convívio de grupo, tarefas para realizar em casa, práticas para desenvolver a consciência na vida do dia a dia, entre outros exercícios, e um dia dedicado a um retiro de silêncio de 6 horas.

O curso assenta no programa de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), ministrado internacionalmente em hospitais, escolas, empresas, instituições militares, entre outras, estando comprovados os seus benefícios na melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar geral dos seus participantes.

Com início a 6 de janeiro, as oficinas de Mindfulness destinam-se a participantes com experiência e prática prévias. Através da partilha de técnicas de meditação para sustentar um estilo de vida pleno e consciente, a cada momento, nestas sessões online de grupo os participantes podem desenvolver a sua prática individual, assim como aprofundar conhecimentos sobre temas específicos.

Curso e Oficinas de Meditação no Museu do Oriente Curso de Mindfulness de 8 semanas (MBSR) - Online Terças-feiras | 11, 18 e 25 janeiro, 1, 8, 15, 22 e 26 fevereiro, 3 março (quinta-feira) e 8 março

1 dia de retiro de silêncio: 26 fevereiro | 10.00-16.00

Horário: 18.30-21.00

Participantes: mín. 10, máx. 16

Preço: 150 € Oficinas de Mindfulness - Online 6 e 20 janeiro, 10 e 24 fevereiro, 10 e 19 março

Horário: 18.30-20.00

Participantes: mín. 10-máx. 25

Preço: 10 €/ sessão www.foriente.pt/

Em janeiro, serão abordados “Mindfulness, como estabelecer auto cuidado no dia a dia” [6 jan] e “Mindfulness na dor crónica” [20 jan].

Entre os múltiplos benefícios da Mindfulness estão a redução da ansiedade, cansaço e desânimo que sentimos no dia a dia, e os impactos positivos sobre os níveis de energia, resiliência e capacidade de responder a situações desafiantes.

Esta prática ajuda ainda a melhorar a qualidade do sono, a memória, a concentração e a produtividade.

O curso e oficinas de Mindfulness são orientados por Mário Rodrigues, membro efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e com especialidade avançada em Neuropsicologia.

É instrutor do programa de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), estando certificado pela University of San Diego, School of Medicine.