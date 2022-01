O mundo cabe em Lisboa

Lisboa | Museu do Dinheiro | 5 fev.: 14.30h, 6 fev.: 10.30h

Por vezes, alguma gíria económica pode causar confusão. Comércio, economia mundial ou globalização. Afinal, como é que o dinheiro dá a volta ao mundo? No Museu do Dinheiro, começa-se pelo século XVI, quando Lisboa era um porto rentável, bebendo do seu estatuto de porta de entrada para a Europa. Nesta sessão dedicada às famílias, há muito para aprender.

Onde a arte e a medicina se tocam

Porto | Museu Nacional Soares dos Reis | até 3 fev.: 10h - 18h

Até 3 de fevereiro, o Museu Nacional Soares dos Reis abre as suas portas a todos os visitantes. Entre o amplo acervo museológico, é possível visitar a exposição temporária "Depositorium 2", focada no cruzamento da arte com a medicina. As peças da mostra foram selecionadas por representantes da Universidade do Porto, ilustrando uma nova forma de ver a ciência.

800 anos de saúde

Lisboa | Museu da Saúde | 4.ª: 10h - 17h

Alguma vez pensou em explorar a história da medicina em Portugal? No Museu da Saúde, é possível fazê-lo de forma gratuita. Através da exposição “800 Anos de Saúde em Portugal”, pode percorrer momentos chave da fundação dos sistemas de saúde nacionais. Confronte cara a cara com a significativa evolução da ciência.

Vozes fotográficas

Porto | Centro Português de Fotografia | 3.ª a 6.ª: 10h - 18h. Sáb., dom.: 15h - 17h

Muhammed Muheisen chega ao Centro Português de Fotografia com a mostra “Vozes”, uma seleção de fotografias sobre o quotidiano dos refugiados. Captadas ao longo de mais de uma década, as imagens mostram os desafios daqueles que apenas procuram um lar seguro onde se possam estabelecer. Um estudo visual imperdível e totalmente gratuito.

Uma viagem desportiva

Lisboa | Museu do Desporto | 3.ª a sáb.: 10h - 17h

O Museu Nacional do Desporto dá voz à cultura desportiva, focando-se no seu desenvolvimento material e científico. Vários artefactos de modalidades nacionais podem ser encontrados entre os 60 mil itens registados. Da camisola da atleta Rosa Mota às botas de Nelson Évora, vale a pena ver de perto uma história de sucessos desportivos.