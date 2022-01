A Revolução

Slawomir Mrozek | Alfaguara Infantis e Juvenis | a partir dos 7 anos

Assinado por Slawomir Mrozek, surge “A Revolução”, um livro focado em questionar os sistemas à nossa volta. Por vezes, um cidadão acredita que é movido por uma ideia grandiosa, até que a vida lhe mostra o contrário. Acaba, então, por descobrir que as suas convicções são do tamanho de uma minúscula gaveta. Nesta sátira, poderão os sofás derrotar as utopias?

Penguin Livros / Divulgação

Eleição dos Bichos

Pedro Markum | Nuvem de Letras | a partir dos 4 anos

Pedro Markum transpõe as eleições ao reino animal no divertido volume “Eleição dos Bichos”. Os animais selvagens revoltam-se contra a tirania do leão. Sem ninguém saber, o malvado desviou a água do rio para construir uma piscina privada. Eis o ponto de partida para uma eleição repleta de surpresas, trocando por miúdos a ida às urnas.

Penguin Livros / Divulgação

Somos os 99%

Gonzalo Fanjul Suarez | Nuvem de Tinta | a partir dos 10 anos

“Somos os 99%” de Gonzalo Fanjul Suarez trata de alertar as crianças para os privilégios que até os adultos tomam por garantido. Sabia que vivemos num mundo onde 1% da população toma decisões contrárias aos interesses dos 99% restantes? Numa linguagem agradável e acessível, cinco personagens cruzam-se para contar uma história centrada na sustentabilidade e empatia.

Penguin Livros / Divulgação

Portuguesas Extraordinárias

Maria do Rosário Pedreira | Booksmile | a partir dos 7 anos

Para descobrir mais sobre heroínas de relevo, não é necessário partir além-fronteiras. Trabalhadoras, lutadoras, empresárias, políticas e muito mais. Em “Portuguesas Extraordinárias” de Maria do Rosário Pedreira, miúdos e graúdos aprendem sobre personalidades que abriram caminho para gerações de mulheres extraordinárias.

Penguin Livros / Divulgação

A Cruzada das Crianças

Afonso Cruz | Alfaguara Infantis e Juvenis | a partir dos 7 anos

Afonso Cruz coloca o poder nas mãos dos mais novos com o livro “A Cruzada das Crianças”. Num mundo em que os adultos desistiram de lutar, milhares de crianças saem à rua para pedir justiça. Afinal, não foram poucos os corajosos de palmo e meio que conseguiram mudar o mundo. Quando todos se esquecem de sonhar os seus próprios sonhos, será que os mais novos conseguem fazer-se ouvir?