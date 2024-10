Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

O Halloween está a chegar!

Já tem planos para a noite dos sustos? Saiba onde param as melhores festas, disfarces e dicas para um Halloween 2024 seguro e inesquecível! Temos sugestões fantásticas que vão encantar toda a família: concertos, bailes, espetáculos, atividades, festas e corridas! Descubra-os, aqui.



Fim de semana a Norte? Anote na agenda

dragoezinhos museu futebol clube do porto

Datas: 26 out.: 11h | Local: Auditório Fernando Sardoeira Pinto | Preço: 7,50€ | Idade: 3 aos 10 anos

Sob a batuta engenhosa e performativa de Rui Ramos, esta é mais uma História com Magia para Dragõezinhos dirigida a crianças, mas sem esquecer os mais velhos. Neste universo de encantar, a diversão não escolhe idades e, também por isso, o evento é mesmo perfeito para participar em família! O preço inclui criança e acompanhante. Pode levar mais um adulto por 2,50€.

Quem disse que os museus eram aborrecidos?

Datas: 2.ª a dom.: 10h-21h | Local: Neonia (Porto) | Preço: Sob consulta | Idade: Todos os públicos

No coração da Invicta, este museu imersivo é composto por 18 salas interativas. Cada uma delas oferece uma experiência única, através dos espaços mais emblemáticos do Porto, onde poderá ficar a conhecer curiosidades sobre a cidade. Tudo numa experiência 360º! Leve os filhotes ao Neonia para brincarem com os vários sentidos e saia de lá com belas fotografias!

Data: Até 31 dez. | Local: SEA Life Porto | Preço: 7,50 a 12,95€ | Idade: Todos os públicos

Aprenda tudo sobre mexilhões que vivem em terra e possuem bocas e pés, numa exposição interativa em parceria com o CIIMAR-UP. Contamos-lhe porque é que ir ao SEA Life é um dos planos preferidos das crianças no Porto no link acima.

Alameda UAU: Diversão sem fim à vista!

Data: Todo o ano | Local: Alameda Shop & Spot, Porto | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

O spot ideal para brincadeiras e aventuras sem parar no Porto! Da realidade virtual aos trampolins, prepare-se para muita ação.

A não perder em Lisboa e no Centro

Seja uma das primeiras famílias a visitar o Skope!

Inauguração Skope Museum

Data: 4.ª, 6.ª: 15h-18h, 26 out., 23 nov., 14 dez.: 11h-18h | Local: Aveiro | Preço: 8€-12€ | Idade: M/6 anos

Esta fotografia é da inauguração do Skope, que todos adoraram! Sabia que a Estrelas & Ouriços esteve presente desde o início da sua constituição e na semana passada o sonho fez-se realidade?

Leve a família a este espaço de educação para a saúde, onde os visitantes vão aprender mais sobre estilos de vida saudáveis, a Medicina do Futuro e a tão esperada longevidade. Há muitos objetos curiosos para descobrir nesta coleção da Fundação Casa Hermes. Obs.: Bilhete Família 40€ (2 Adultos + 2 crianças dos 6 aos 12 anos). Saiba tudo, aqui!

Será que "Vemos as Mesmas Estrelas"?

Data: 26 e 27 out. | Local: Boutique da Cultura | Preço: A partir de 10€ | Idade: M/6 anos

Um musical inspirador que acompanha a jornada de duas amigas, Matilde e Mafalda, pelo seu percurso escolar, explorando temas como bullying, igualdade e astronomia.

Últimos dias para ver: Diário de Pilar na Amazónia

Data: Até 27 out., sáb., dom.: 15.30h | Local: Teatro Independente de Oeiras | Preço: 10€-15€ | Idade: M/6 anos

Embarque numa viagem com Pilar até à Amazónia! Esta adaptação do famoso livro "Diário de Pilar" leva os miúdos numa grande aventura, onde aprenderão sobre a diversidade e os mistérios da selva amazónica. Um espetáculo mágico para toda a família!

Ruca em concerto, num teatro ao vivo!

Data: 27 out. | Local: Sintra | Preço: A partir de 6,90€ | Idade: Todos os públicos

Baseado nos livros de Hélène Desputeaux, a peça apresenta Ruca, a Mãe, Clementina, Rosita, Leo e o brincalhão Riscas, o gato, numa jornada mágica cheia de risos, amizade e lições de vida. Através da magia do teatro ao vivo, 'Ruca Em Concerto' convida as crianças a cantar, dançar e participar ativamente na emoção. Crie memórias preciosas com Ruca e amigos nesta aventura musical para toda a família.

Coisas grátis para fazer no Museu do Dinheiro!

Museu do Dinheiro atividades Halloween

Data: 26 out.: 15h, 27 out.: 11h | Local: Museu do Dinheiro | Preço: Grátis | Idade: M/6 anos

Por aqui, o Halloween não passa despercebido! No sábado, brinque aos "Esqueletos no Armário", numa visita-oficina que conta os segredos do tempo em que o Museu do Dinheiro foi um antigo cemitério. Quantos esqueletos terão encontrado? No domingo, a oficina "Quando a terra tremeu" convida a reconstruir a cidade depois do Terramoto de 1755. Inscrições: info@museudodinheiro.pt ou 213 213 240.

Fim de semana com as crianças a Sul

Manhãs de Ciência: De monte a monte vai o rio

Data: 26 out.: 10.30h-12.30h | Local: Centro Ciência Viva do Algarve | Preço: 4€ | Idade: Todos os públicos

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras. Este sábado, descubra que cursos de água escondem os montes algarvios.

Este museu parece que não existe!

3D Fun Art Museum

Data: 2.ª a dom: 10h-19h | Local: 3D Fun Art, Portimão | Preço: A partir de 7€ | Idade: Todos os públicos

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Desconto da semana

Faça estas receitas deliciosas com desconto. Use o código EOFOLD!



Fold Superfoods panquecas desconto

Já alguma disse aos seus filhos para comerem espinafres e ficarem fortes como o "Popeye"? Ou que se comessem cenoura ficavam com os olhos mais bonitos? E para que servem os superalimentos?

Descubra a receita destas panquecas e overnight oats, tão saudáveis como saborosas e dê energia a toda a família. Obtenha 12% de Desconto: nas gamas Energy e Zen. Use o código EOFOLD na LOJA ONLINE para ter desconto nestes superalimentos!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Uma Casa é uma Montanha é um Chapéu

uma montanha uma casa um chapéu livro

Páginas: sob consulta | Preço: Sob consulta | Público: Crianças e Famílias

A Trienal de Arquitectura de Lisboa apresenta um livro livro infantil acessível que já está nas livrarias! "Uma Casa é uma Montanha é um Chapéu" tem cores vivas, letras grandes, alto relevo e texto em Braille para ver, ler e sentir de maneiras diferentes – como a arquitectura. As ilustrações elementares e detalhadas são da editora Planeta Tangerina. A concepção táctil é da Locus Acesso, acompanhada por crianças com o apoio da Bengala Mágica.

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

