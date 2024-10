Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

Alameda UAU: Diversão sem fim à vista!

Data: Todo o ano | Localização: Alameda Shop & Spot, Porto | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

O spot ideal para brincadeiras e aventuras sem parar no Porto! Da realidade virtual aos trampolins, prepare-se para muita ação.

Filme grátis? Só tem de tratar das pipocas

divertida-mente filmes infantis crianças

Data: 5 out.: 10.30h | Localização: MAR Shopping Matosinhos | Preço: Grátis | Idade: M/3 anos

Traga a família e aproveite uma manhã recheada de diversão com o filme Divertida-mente 2! A Alegria, a Tristeza, a Raiva, o Medo e a Repulsa que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todas as áreas na mente de Riley, não têm a certeza como se sentem quando a Ansiedade aparece. Saiba tudo, aqui.

Mercadinho do Bebé: Tudo para o enxoval do bebé!

Data: 5 out.: 10h-19h | Localização: Alfândega do Porto | Preço: 2€ | Idade: Futuras mamãs

Descubra as melhores novidades para o seu bebé no mercadinho mais querido do Porto! No Mercadinho do Bebé, vai encontrar várias atividades grátis, ofertas e descontos para as futuras mamãs!

O humor vai tomar conta da Maia!

Data: 4 a 13 de out. | Localização: Fórum da Maia | Preço: Sob consulta | Idade: Todos os públicos



O 29.º Festival Internacional de Teatro Cómico promete arrancar gargalhadas com espetáculos para todas as idades. Comédias, performances e muito mais, num evento que celebra o poder do riso e da criatividade. Traga a família e divirta-se com o que de melhor o teatro tem para oferecer!

A não perder em Lisboa e no Centro

Ah saudade! Conte às crianças quem foi Amália!

Datas: 5 out.: 11h-20h, 6 out.: 11h-14h | Localização: Ah! Amália (Marvila) | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos



Dia 6 de outubro, assinalam-se os 25 anos da morte de Amália Rodrigues. E, nestes dias, pode mergulhar na história da Rainha do Fado gratuitamente! Descubra a essência da fadista e o seu papel na sociedade, como pessoa e mulher nesta experiência imersiva e bem divertida, cheia de cores, luzes, som e hologramas.

"Que fish és tu?": aproveite este desconto no Oceanário de Lisboa!

Datas: Até 13 out. | Localização: Oceanário de Lisboa | Preço: 10€ | Idade: 10 aos 25 anos

O Oceanário de Lisboa fez um trocadilho muito engraçado com a palavra “peixe”, em inglês, para convidar todas as crianças e jovens, entre os 10 e os 25 anos, a explorar as maravilhas do fundo do mar, por apenas 10€, em parceria com a Cidade FM. Saiba mais sobre o Oceanário, aqui.

Parque de Diversões Animais Selvagens

animais selvagens parque de diversões crianças alegro alfragide

Data: Até 6 out.: 10h-20h, sáb., dom.: 10h-22h | Localização: Alegro Montijo | Preço: A partir de 4,50€ | Idade: Todos os públicos

O parque que fez furor durante as férias ainda pode ser visitado este fim de semana! Prepare a mochila, a bússola, o mapa, os binóculos e embarque num autêntico safari. Afinal não é todos os dias que enfrentamos leões, zebras e girafas… Ou se brinca com uma casa na árvore, pontes de madeira, trilhos encantados, animais em tamanho real ou piscinas de bolas.

Diário de Pilar na Amazónia

Data: Até 27 out., sáb., dom.: 15.30h | Localização: Teatro Independente de Oeiras | Preço: 10€-15€ | Idade: M/6 anos

Embarque numa viagem com Pilar até à Amazónia! Esta adaptação do famoso livro "Diário de Pilar" leva os miúdos numa grande aventura, onde aprenderão sobre a diversidade e os mistérios da selva amazónica. Um espetáculo mágico para toda a família!

Fim de semana com as crianças a Sul

Divirta-se nos Encontros Gymnasium!

encontros gymnasium faro atividades para crianças

Data: Até 5 out. | Localização: Lagos | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

Em Outubro, Lagos vai ser palco de uma celebração artística única e vibrante! A primeira edição dos ENCONTROS GYMNASIUM marca o 10.º aniversário do projecto GYMNASIUM. Essta Mostra de Artes Performativas, destinada ao público jovem, terá espetáculos de dança, teatro, performance e música. Além do palco, preparem-se para sessões de cinema, espaços abertos de conversa, oficinas criativas para famílias e um almoço comunitário, para entreter o espírito!

O Ruca, a Masha e o Urso saem à rua!

Data: 6 out.: 12h, 16h | Localização: Beja | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

O Ruca e a Masha e o Urso vão fazer as delícias dos mais pequenos no evento Patrimónios do Sul, em Beja. Com espetáculos interativos e muita animação, prepare-se para um fim de semana cheio de surpresas com as personagens favoritas dos miúdos!

Manhãs de Ciência: Solta o javali!

Datas: 5, 12, 19, 26 out.: 10.30h-12.30h | Localização: Centro Ciência Viva do Algarve | Preço: 4€ | Idade: Todos os públicos

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Este sábado, os animais andam à solta… Cabe-nos descobrir a qual pertence cada pegada. Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Ainda se lembra da Mafalda? Faz 60 anos!



A personagem mais irreverente do universo dos quadradinhos está de volta com o livro "O Indispensável da Mafalda"! Esta compilação traz as tiras mais icónicas da Mafalda, aquela menina curiosa e cheia de opinião sobre o mundo.

Mafalda 60 anos cartoon banda desenhada humor livros infantis

Páginas: 192 | Preço: 19,95€ | Público: Crianças e Famílias

Este livro, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, é ideal para apresentar aos mais novos temas como justiça, política e igualdade, sempre com o humor característico da Mafalda. Uma leitura divertida e inteligente para todas as idades!

cinema filmes infantis crianças família

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

Saiba onde fazer desportos divertidos em família e em que bibliotecas de Lisboa e do Porto há atividades para pôr os miúdos a ler. Já mostrou estes monumentos às crianças? Alguns são grátis!

Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Aponte já as datas das provas, exames e férias. Espreite o Calendário Escolar 2024/25!

