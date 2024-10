Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. E muitos deles são grátis! Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

Viva o Halloween!

Já tem planos para a noite dos sustos? Saiba onde param as melhores festas, disfarces e dicas para um Halloween 2024 seguro e inesquecível! Temos sugestões fantásticas que vão encantar toda a família: concertos, bailes, espetáculos, atividades, festas e corridas! Descubra-os, aqui.



Maratona de Halloween no Disney Channel

Durante os quatro dias do especial de Halloween, os fãs de histórias épicas vão poder ver todos os filmes da saga “Os Descendentes”, na companhia dos personagens icónicos que conquistaram corações em todo o mundo. Com um novo filme todos os dias, de 31 de outubro a 3 de novembro, a adorada saga acompanha os filhos dos icónicos heróis e vilões da Disney, sempre com muita música e canções originais.

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

Quem quer ver Gru - O Maldisposto 4?



Este novo capítulo continua a história de Gru, Lucy, as suas filhas Margo, Edith e Agnes - dando as boas-vindas a um novo membro da família Gru, Gru Jr.! Além de gerir a vida familiar, Gru enfrenta ainda um novo vilão, Maxime Le Mal e a sua namorada Valentina. Saiba mais, aqui.

Data: 2 nov.: 10.30h

Local: MAR Shopping Matosinhos

Preço: Grátis

Idade: M/3 anos

Não perca o musical: Pinóquio e o Circo Gambrini

Uma adaptação única da história de Pinóquio no Teatro Sá da Bandeira, no Porto! Este musical encantador traz a magia e a curiosidade da história original, com a participação especial do Circo Gambrini, que promete divertir e emocionar com performances acrobáticas e números de magia.

Data: 2 nov.: 11.30h

Local: Teatro Sá da Bandeira, Porto

Preço: A partir de 10€

Idade: M/3 anos

Halloween no Shopping Cidade do Porto

O Shopping Cidade do Porto transforma-se num verdadeiro espetáculo de Halloween, com duas personagens icónicas do Dia das Bruxas a percorrer os quatro pisos do centro comercial, prometendo "assustar" e divertir os visitantes e os lojistas.

Os animadores, vestidos a rigor, irão interagir com o público e tirar fotografias com uma moldura especial. Além da animação, as personagens também vão distribuir doces e guloseimas, garantindo que tanto as crianças como os adultos possam desfrutar desta festividade!

Data: 31 out.: 12h-20h

Local: Shopping Cidade do Porto

Preço: Grátis

Idade: Todos os públicos

A não perder em Lisboa e no Centro

Musical, concursos e prémios de Halloween!

shrek yellowstar company malaposta halloween

Se ainda não viu SHREK, O Musical, aproveite e faça um 2 em 1! Participe no concurso e desfile de máscaras, que acontece logo após o espetáculo. Inscreva-se neste formulário ou nas bilheteiras locais.



Além dos 4 vencedores, todos os participantes do desfile receberão 1 Convite para assistir ao musical Garfield no Auditório Taguspark, numa sessão à escolha + Certificado de participação. Reserva obrigatória para 938 339 850 ou bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com

Data: 1 nov.: 11.30h

Local: Centro Cultural Malaposta

Preço: Sob consulta

Idade: M/6 anos

Exposição e visita encenada: O Bolo de Aniversário de Agrião

O Lobby Teatro propõe uma visita guiada à exposição "Quem és tu? — Um teatro nacional a olhar para o país", com um cunho performativo sobre os figurinos, adereços, maquetes, pinturas e fotografias que a compõem. Uma viagem dinâmica pela História, que celebra o Teatro Nacional D. Maria II na cultura e nas comunidades de língua portuguesa. Inscrições abertas até ao dia anterior à sessão, para: se.mnteatroedanca@museusemonumentos.pt

Datas: 3, 17 nov.: 10.30h

Local: Museu Nacional do Teatro e da Dança

Preço: Grátis

Idade: M/6 anos

Vem aí o Festival Passa Palavra!

Experimente um festival literário que celebra a palavra, a leitura e a escrita com eventos variados em Lisboa, incluindo workshops e atividades para jovens leitores. No primeiro sábado de novembro, o Passa a Palavra Contos traz histórias contadas através de jogos de palavras, caça-palavras, charadas e quebra-cabeças, para os mais pequenos, pais e avós. Informações e inscrições: gloria.martins@oeiras.pt e carla.diniz@oeiras.pt | 214 406 342

Data: 2 nov.: 15.30h

Local: Biblioteca Municipal de Oeiras

Preço: Grátis

Idade: M/4 anos

Este stand up comedy é para a pequenada!

Um espetáculo de stand-up feito para os pequenos, onde Digam o que disserem, domingo é dia de panquecas e de relaxar! Aqui há petiscos garantidos, mas também risadas com temas leves e piadas apropriadas para todas as idades.

Horários: Domingos: 12.30h-15.30h

Local: Lisboa Comedy Club

Preço: 20€

Idade: M/4 anos

Fim de semana com as crianças a Sul

Este museu parece que não existe!

3D Fun Art Museum

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Horário: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Manhãs de Ciência para começar bem o mês!

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras.

Data: 2 nov.: 10.30h-12.30h

Local: Centro Ciência Viva do Algarve

Preço: 4€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

Quem querem ser este Halloween? Use o código "estrelas"



Comece a preparar o Halloween com os miúdos: ideias para celebrar dentro e fora de casa

Para animar Halloween, são muitas as máscaras e os artigos que pode encontrar nesta loja, especializada em acessórios e vestuário festivo. Faça as suas compras online ou numa das lojas A Mascarilha, em Lisboa, na Parede, no Porto e em Coimbra.

Aproveite o desconto Estrelas & Ouriços de 10% (exceto artigos em promoção) com o código: estrelas

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Como Assustares um Monstro

fim de semana com as crianças livros infantis como assustares um monstro halloween

Era uma noite como outra qualquer quando a Mimi ouviu um estranho barulho vindo do seu armário. A menina não podia imaginar o que estava prestes a descobrir... os monstros também têm medos e através deles também os podemos assustar!

Esta leitura mostra, de forma leve e divertida, como ao mergulharmos no imaginário da criança, ao invés de minorarmos, podemos criar respostas concretas para as ajudarmos a gerir os seus medos.

Páginas: 32

Preço: 13,50€

Público: Crianças e Famílias

Uma semana com cheirinho a verão: conheça os melhores programas para sair da rotina Horrified parents and cheerful daughter spend free time at cinema, enjoy watching exciting new film with scarying plot, eat tasty popcorn from buckets, wear three dimension glasses for illusion

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

