Desenvolvido em estreita colaboração com a fisioterapeuta Graça Lucena, que concebeu a ideia, esta é a terceira edição do programa pós-parto – “Lisboa Revela-se” feito a pensar nas recém-mamãs, nos seus bebés e também nos seus papás. O programa decorre no Museu de Lisboa-Palácio Pimenta e nos seus jardins, nos dias 16 de setembro e 7 de outubro.

As sessões do programa (com dinâmicas próprias), são em grupo e decorrem em ambiente confortável e descontraído, englobando um momento de revelação de histórias da cidade de Lisboa (que o museu encerra) e alguns exercícios e recomendações adequados à recuperação da mãe, cuidados com o bebé e, da família em geral (sem esquecer o pai!)

Postura e forma física

Lisboa Revela-se entre o Rossio e o Terreiro do Paço| 16 set.: 11h-13.15h

Que figuras históricas são homenageadas nas duas principais praças da capital do reino? E que histórias e aventuras estes monumentos encerram? Descobertas a fazer numa breve visita ao Palácio em que as orientações terapêuticas para melhorar e corrigir a postura durante o transporte do seu bebé começa logo na subida da escadaria nobre do Palácio Pimenta.

No jardim, junto à natureza, partilham-se estratégias para evitar as dores nas costas e promover uma postura adequada. A aprendizagem de exercícios simples ajuda a reforçar os músculos, potenciando o bem-estar geral.

Massagem e desenvolvimento do bebé

Lisboa Revela-se. Mãe e filha no Terreiro do Paço | 7 out.: 11h-13.15h

Inspirados numa cena pública representada numa pintura de meados do século XVII e nas figuras históricas que nela se descobrem, a maternidade é pensada em comparação com outros tempos e outras mentalidades. A breve visita à exposição permanente e ao terraço do primeiro piso permite ainda conhecer um pouco mais do Palácio Pimenta e da sua história.

Os laços afetivos entre a mãe (ou o pai) e o bebé serão reforçados através do toque e do contacto visual. A massagem pode ser usada também como terapia para melhorar a função digestiva e respiratória do bebé, contribuindo ainda para o seu desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo.

Este programa é destinado preferencialmente a mães e bebés - após o 1.º mês e até ao 6.º mês. A 2.ª sessão é direcionada exclusivamente para mães. Aconselha-se roupa e calçado confortáveis para ambos.

As inscrições devem ser feitas através deste Formulário. Existe um número limitado de vagas por sessão, preenchidas por ordem de inscrição. As restantes inscrições serão colocadas em lista de espera e a sua participação condicionada a desistências.