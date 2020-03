Neste período de isolamento social, o Espaço Gera Gera tem partilhado com as famílias várias sugestões para as crianças até aos três anos. Estão preparadas brincadeiras com uma forte componente artística e musical nas quais as crianças podem explorar e desenvolver a sua consciência sonora e rítmica, como é o caso da atividade “Não é barulho, é música…” que mistura diversão com música, tampas de panela, tachos e colheres de pau.

Os pais podem também contar com as Transparências, uma brincadeira que promove o desenvolvimento cognitivo dos bebés desafiando-os a ver o mundo que os rodeia através de perspetivas diferentes e que promete momentos de deslumbramento e exploração. Para trabalhar a coordenação motora, a Caixa de Sal propõe este tipo de atividades sensoriais.

No âmbito do projeto “Dá a Mão à Floresta”, a The Navigator Company disponibiliza até ao final do mês de abril, através das suas plataformas online, várias atividades educativas dirigidas às crianças mais pequenas: desde desenhos animados a concertos musicais. Esta iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar os mais novos para a importância de proteger a floresta nacional.

Se tiver em casa frutas e legumes que já não estão comestíveis ou aptos para consumo, não os deite fora. Inspirado nas atividades criadas pelo Ateliê Voalá, pode ensinar os mais pequenos a fazer uns carimbos com tintas naturais sobre cartão. Os bebés vão ficar fascinados com a explosão de cheiros, tamanhos diferentes e cores.

Dias entre histórias e concertos

Uma história por dia não sabe o bem que lhe fazia! A Rede de Bibliotecas de Lisboa disponibiliza na sua página de Facebook todos os sábados uma série de histórias contadas pelas mediadoras de leituras da rede. Com estes contos, as crianças são transportadas para um novo mundo repleto de aventuras, gargalhadas, novas personagens e diversão.

Na senda dos contos e das histórias, a Associação Nuvem Vitória, tendo suspendido a nível nacional todas as atividades de voluntariado por respeito às crianças, cuidadores e pessoal hospitalar, decidiu continuar a levar as suas histórias de embalar ao País. Assim, todas as noites, podem ouvir-se histórias de encantar partilhadas na página de Facebook da associação.

Numa altura em que o sentimento de proximidade e união é mais importante do que nunca, a Alma não quer também deixar de estar junto das famílias, propondo um Concerto em Casa para as crianças mais pequenas que se vai realizar já no próximo domingo dia 29 às 16h. Vai ser transmitido em direto pelo Instagram e promete proporcionar uma tarde divertida a toda a família.

Se o seu propósito é ajudar o bebé a estimular e a desenvolver a sua linguagem musical e corporal neste período de quarentena, a BebéArte ComPasso tem várias sugestões. Com diversas iniciativas online para pais e crianças dos três meses aos cinco anos, os momentos de diversão e aprendizagem estão garantidos.