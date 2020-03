Através da Teckies, é possível adquirir formações da RoboGarden, uma plataforma dirigida a crianças do 1.º ao 12.º ano, que ensina código de forma divertida e ao ritmo de cada um.

Sem professor, com imagens coloridas e animadas, a plataforma estimula a aprendizagem com desafios que vão sendo mais complexos conforme o aluno for avançando de nível.

No RoboGarden, todas as aulas são práticas. As crianças aprendem a codificar a partir do zero, desenvolvendo três tipos de programação: começam por programar por blocos – utilizando o Blockly, tipo de programação desenvolvido pela Google –, depois com Java Script e Python.

Além da aprendizagem, este tipo de experiência permite que os alunos desenvolvam uma série de outras competências.

Com uma inscrição simbólica de 1€ por mês, as formações podem ser adquiridas através do site ou do Facebook da Teckies, sendo disponibilizado um acesso exclusivo para as aulas virtuais durante um ano.

A solução também está disponível para escolas que podem adquirir licenças para os seus alunos, para promoverem a aprendizagem de programação entre as suas turmas.