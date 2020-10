Marionetas invadem o Porto

Porto e Norte | Festival | até 18 out. | M/3

Entre 9 e 18 de outubro o Festival Internacional de Marionetas do Porto volta a invadir a cidade do Norte com dezenas de espetáculos. O programa conta com espetáculos para os mais novos. A atenção está voltada para os Limites do Humano. Este fim de semana, a programação divide-se entre o Campo Alegre e o Metro do Porto.

Já é Halloween no Museu das Lamas

Santa Maria da Feira | 11 out.: 15.30h | M/3

Em outubro, celebra-se a noite mais assustadora do ano – o Halloween. O Museu de Lamas tem o programa certo para assinalar esta data. Ainda antes, junte os miúdos e divirta-os com uma visita ao museu e assista aos “Músicos de Bremen” e contos que prometem fazer pele de galinha.

Um mundo de atividades num bairro de museus

Cascais | atividades lúdicas e pedagógicas | 3.ª a dom.

O Bairro dos Museus – que integra diversos equipamentos em Cascais - já preparou a sua programação para receber nos próximos meses famílias com atividades nas suas instalações e online, com a máxima segurança garantida. Aprender e trabalhar para a criatividade são os grandes objetivos.

Oficina para bebés traz "Árvores do Correio"

Lisboa | oficina criativa | 10 out.: 16.30h | 0-3

Todos os meses o Museu das Comunicações conta histórias mágicas. Árvores do correio é o tema do dia 10 de outubro. Os mais pequenos vão ouvir histórias mágicas e, no decorrer das histórias, usar objetos de diferentes materiais e texturas, proporcionando assim um leque vasto de novas sensações e experiências aos bebés. Tudo isto acompanhado por música na qual todos podem participar.

Festival Manobras leva marionetas pelo País

Todo o País | festival de teatro | até 31 out. | M/5

A quarta edição do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas aposta muito em projetos artísticos em espaços não convencionais, dando a conhecer propostas que mobilizam as populações com toda a segurança. Este fim de semana, os espetáculos decorrem em Abrantes e em Montemor-o-Novo.

