O icónico e renovado Jardim Botânico Tropical, constituído por sete hectares situados na zona de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, acolhe, até 15 de novembro, o mais recente projeto de formato imersivo e interativo do atelier português OCUBO.

Magical Garden promete uma volta ao mundo, geográfica e temporal, através de um percurso com mais de um quilómetro, reforçando o contacto do público com a botânica e a natureza, numa experiência sensorial noturna. O trajeto que evidencia algumas das espécies botânicas tropicais do jardim e surpreende o visitante com várias instalações luminosas.

Ao longo do percurso, pontuado por vários ambientes sonoros temáticos, avistam-se dinossauros e vários animais selvagens luminosos, como elefantes, tigres ou leopardos. É ainda projetado na fachada do Palácio dos Condes da Calheta um espetáculo de vídeo mapping, no qual é revelado conteúdo sobre as espécies do herbário deste jardim.

A dinamização do Jardim Botânico Tropical está estruturada de forma a constituir um convite às famílias e ao público citadino, numa oportunidade direta de incentivar a descoberta dos espaços verdes, nomeadamente deste que é, desde 2007, Monumento Nacional.

Em Magical Garden reitera-se a complementaridade de aprendizagem de miúdos e graúdos, por via de uma fórmula lúdico-pedagógica, através de uma experiência envolvente e divertida.

Este é o primeiro evento do género em Portugal, que inclui mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED, bem como hologramas, esculturas de luz ou até mesmo experiências interativas.

Tendo em conta o atual contexto de pandemia por Covid-19, e de forma a garantir a segurança e bem-estar dos visitantes e de todas as pessoas que trabalham no Jardim Botânico Tropical, há um conjunto de regras sanitárias que se cumprem de forma escrupulosa no espaço.

Até 5 de outubro, haverá uma campanha de abertura, com todos bilhetes a 10 euros. À quinta-feira, o preço dos bilhetes inteiros será de 15 euros e, de sexta a domingo, de 17,5 euros. Os “packs família” oscilam entre os 36 euros (dois adultos e um criança) e os 49,5 euros (dois adultos e duas crianças).

Os ingressos de preço reduzido, destinados a crianças dos 4 aos 17 anos, seniores com mais de 65 anos, estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa, variam entre os 12 e os 14,5 euros. Há ainda valores específicos para grupos. Crianças até aos 3 anos têm acesso gratuito.

Os bilhetes podem ser adquiridos online ou na bilheteira no local do evento.