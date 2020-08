O Baloiço das Antas P’ro Mondego foi construído pelo Grupo Aventura Duas Antas, para proporcionar aos visitantes momentos de cortar a respiração.

Explore os cantinhos do concelho de Oliveira do Hospital e, a pé ou de carro, siga até ao baloiço que lhe permite apreciar as paisagens do Mondego numa só vista ampla e admirável.

A ideia surgiu no período de confinamento, quando o Grupo Aventura Duas Antas, ao ver que não podia realizar eventos, sentiu necessidade de fazer algo pela comunidade.

Os acessos são fáceis: pode ir a pé, de carro ligeiro, veículos Todo-o-Terreno (jipes e motos), bicicleta, dá para todos os gostos. É aconselhado a quem vá de carro ligeiro a deixá-lo junto à placa com a indicação do baloiço. A partir daqui, terá de andar mais ou menos 300 metros.

O Baloiço, situado entre a localidade de Seixas e de Vale do Ferro, constitui um ponto de atração turística e apresenta aos visitantes o restante património histórico da freguesia.

