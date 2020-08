O Padrão dos Descobrimentos foi erguido pela primeira vez, em 1940, de forma efémera e integrado na Exposição do Mundo Português.

Da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo (1897 – 1948) e do escultor Leopoldo de Almeida (1898 – 1975), construído em materiais perecíveis, possuía uma leve estrutura de ferro e cimento, sendo a composição escultórica moldada em estafe (mistura de espécies de gesso e estopa, consolidada por armação ou gradeamento de madeira ou ferro).

Isolado e destacado no paredão à beira do Tejo, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão ultramarina portuguesa, sintetiza um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique, o impulsionador das descobertas.

O que fazer no Padrão dos Descobrimentos?

Visita guiada | Até 30 set.

Faça uma visita guiada ao monumento, que oferece uma visão geral sobre a origem do monumento e a sua integração na Exposição do Mundo Português, realizada em 1940.

Ao visitante é também dado a conhecer um percurso sintético sobre a Expansão Portuguesa, alguns dos seus protagonistas, as grandes viagens e o encontro com outros povos e culturas.

Visita Encenada

Esta visita propõe um percurso animado por pequenas recriações históricas de factos e personagens associados ao tema dos Descobrimentos Portugueses.

O Infante D. Henrique, Vasco da Gama ou Bartolomeu Dias são algumas das figuras históricas que poderão acompanhar os visitantes neste percurso dinâmico.

Os Segredos do Mar

Oficina de experiências de flutuação e de modelagem. Será fácil ser marinheiro? Que perigos e segredos se escondem no mar? Mas porque escolheu o ratinho a noz para barquinho? Será porque a noz flutua? Que som é este?…

Dom Plástico

Teatro de fantoches e oficina de expressão plástica. Nesta atividade são abordados os problemas que afetam o ambiente e as riquezas naturais do planeta, apelando à consciência ambiental e cívica dos mais novos.