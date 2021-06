Já sabe o que vai fazer com a família este fim de semana em Lisboa? Temos sugestões

Atividades gratuitas nas Jornadas Europeias da Arqueologia

Lisboa | atividades lúdicas e pedagógicas | 18 a 20 jun. | M/0

As Jornadas Europeias da Arqueologia começaram em França, em 2010, e estenderam-se pela Europa, sendo hoje celebradas por variados países. O Teatro Romano, em Lisboa, recebe, entre 18 e 20 de junho, várias atividades gratuitas desta iniciativa para crianças.

Rapunzel - O musical

Lisboa | musical | sáb., dom.: 15h | M/3

Conhecido como o conto mais célebre dos irmãos Grimm, “Rapunzel - O Musical” articula o teatro, a música e a dança, com uma fabulosa cenografia que introduz as modernas tecnologias de vídeo numa encenação com a fantasia e a alta qualidade artística do Teatro Politeama e de La Feria.

Sábados em família na Cinemateca Júnior

Lisboa | cinema | 19 jun.: 15h | M/6

Este sábado, às 15h, a Cinemateca Júnior apresenta um filme francês de Idrissa Ouedraogo – “Avózinha”. Uma pequena maravilha que nos leva ao coração da África, às suas tradições e costumes. Tudo decorre numa pequena aldeia onde o jovem Bila, um garoto de dez anos, se torna amigo de uma velha, Sana, a quem os outros chamam “bruxa” mas a quem Bila trata por “Avozinha”. Quando Nopoko, prima de Bila, adoece, serão os medicamentos de Sana que a salvarão.

Inspirações divinas no Museu Arqueológico do Carmo

Lisboa | atividades lúdicas e pedagógicas | 19 jun.: 11h

No próximo sábado, o Museu Arqueológico do Carmo (MAC) desafia os mais novos a participar na atividade “Inspira-me, ó Musa!”. A partir das Musas que moram no MAC os participantes vão viajar para as suas mais diversas representações. Será que conhecer melhor as musas irá inspirar os mais novos a criar a sua obra-prima?

Os Flofos: Viagem no Tempo

Todo o País | nos cinemas

As aventuras deles dão sempre “buraco”. Dois Flofos, uma espécie adorável de animais fofinhos com um buraco no centro, são transportados magicamente até os dias de hoje, descobrem que a sua espécie está extinta e decidem viajar no tempo para tentar salvá-la e impedir o desaparecimento para sempre. Estreou esta semana!

