As melhores lembranças das crianças estão nos jogos e nas brincadeiras realizadas em família. Estes momentos não marcam apenas os mais pequenos, mas também os mais crescidos, que vivem instantes de lembranças, pois voltam um pouco atrás no tempo para reviver recordações da sua infância.

Seja em casa ou ao ar livre, aproveite para passar tempo com os seus filhos. Escolha um destes seis jogos tradicionais que todos vão gostar.

A macaca

Para realizar este jogo, vai precisar de uma pedra lisa, tintas ou giz para desenhar a macaca no chão. Como se joga? Atire a pedra para a primeira casa, salte ao pé-coxinho até à casa onde está a pedra. Faça o mesmo com todas as casas, atirando a pedrinha, até ao fim da macaca. Depois, começa outro jogador. Se a pedra sair fora, terá de dar a oportunidade a outro jogador.

Sirumba

Na Sirumba, também conhecida por jogo do Polícia Ladrão, desenha-se um retângulo grande no chão, com seis quadrados lá dentro, divididos por corredores. Depois, decide-se quem é o polícia e o ladrão e os restantes serão as vítimas. Os polícias só andam nos corredores e apanham com um toque apenas, os ladrões saltam de quadrado em quadrado, até chegar à barra oposta que diz “Sirumba”. De seguida, volta à base inicial. O primeiro ladrão a chegar à “Sirumba” grita bem alto essa palavra e ganha o jogo.

Saltar à corda

Numa corda relativamente comprida, dois participantes seguram a corda nas suas extremidades e fazem balançar, em movimento circular, o que se chama – dar à corda. Os jogadores vão entrando e saltando à corda, de acordo com os movimentos. Perde o jogador que ficar preso na corda mais vezes, impedindo-a de rodar.

Berlindes

Este jogo tem como objetivo principal colocar os berlindes, sucessivamente, nas três covas que estão em linha reta. Faça as três covas, cada jogador lança o berlinde e quem conseguir colocar os berlindes primeiro nas covas ganha o jogo. Quando se consegue chegar à última cova, faz-se o percurso no sentido oposto. À medida que os jogadores vão concluindo estas etapas, passam a ter o direito de atingir o berlinde do outro e ficar com ele.

Jogo do mata

Num campo dividido em dois, cada equipa fica do seu lado e o principal objetivo é eliminar os adversários com uma bola, que antigamente era feita com meias velhas e areia no seu interior, para ficar mais pesada. O jogador na posse da bola lança-a em direção aos outros jogadores e, se tocar em alguém, este está “morto”.

Pião

Neste jogo vai ter de tirar os piões dos tios, dos avós e o seu do baú ou tentar encontrá-los numa loja com artigos mais tradicionais. Aqui, tem de fazer um círculo no chão e jogam o pião todos ao mesmo tempo para este espaço, com uma corda para o fazer girar. A finalidade é tirar os outros piões para fora do círculo. Vai precisar de alguma perícia de mãos!