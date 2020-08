Se gosta de varandas, de terraços, de canteiros, de maciços e de jardins coloridos, viçosos e cheios de flores, há que meter mãos à obra com alguma antecedência e esta é uma boa altura para o fazer. Faça sementeiras de cóleos, alegrias-do-lar e begónias para que se tornem nas rainhas do terraço durante a primavera e também durante uma boa parte do verão. As folhas dos cóleos adquirem a coloração avermelhada que lhe é própria se receberem pelo menos duas horas de luz solar direta por dia.

As alegrias-do-lar, por seu lado, preferem semi-sombra e, embora não temam o frio, podem ser semeadas no jardim, após passado o risco de geadas. As begónias anuais serão mais felizes se as colocar junto de uma janela soleada, como vai poder descobrir de seguida. Para saber quais são as melhores alturas para as plantar e o que fazer para cuidar destas e de outras espécies e variedades botânicas, veja a galeria de imagens que se segue e comece já a escolher as que mais irá privilegiar.