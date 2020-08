As diferentes cores de hortênsias que existem e o que distingue as variedades mais comuns

As hortências são plantas perenes que exigem cuidados especiais. Pertencentes ao género Hydrangea e à família das Hydrangeaceae, estas variedades botânicas dicotiledóneas possuem cerca de 80 espécies entre arbustos, árvores e lianas. A sua época de floração depende da variedade mas, por norma, varia entre o princípio do verão e o fim do outono. O método de propagação destas espécies mais adequado e usado é feito através de estacas provenientes das pontas dos ramos, no início da estação quente.

São espécies que exigem condições de sol ou meia-sombra, abrigados dos ventos frios e secos. Hydrangea é uma palavra que significa bebedor de água. As hortências necessitam, assim, como o próprio nome sugere, de regas frequentes e abundantes, preferindo solos húmidos e férteis, com boa drenagem e disponibilidade de alumínio. São plantas perenes que exigem cuidados especiais no que diz respeito às podas, que devem ser feitas anualmente, para garantir o seu desenvolvimento.

No início da primavera, antes do crescimento das hastes com flor, devem ser podados todos os ramos que deram flor no ano anterior, por forma a estimular a sua floração. No entanto, deverão ser feitas podas de limpeza, de forma a remover partes da planta danificadas, sempre que necessário. No caso da Hydrangea macrophylla, as flores das espécies férteis possuem cinco pétalas e as decorativas, estéreis, quatro pétalas. No que diz respeito à cor das flores, esta pode ser um bom indicador do pH do solo, uma vez que acabam por ser muitas vezes as condições do terroir a definir a tonalidade.

As flores, para serem azuis, necessitam de solos com pH ácido, enquanto que, para exibirem uma floração cor de rosa, necessitam de solos com pH básico. O pH do solo não afeta, todavia, a cor das cultivares brancas. Dentro das mais de 80 espécies de plantas de hidrangeáceas que florescem um pouco por todos os continentes do planeta, existem quatro que os especialistas tendem a recomendar aos jardineiros amadores. Descubra, de seguida, o que as caracteriza e o que também as tende a distinguir.

1. Hortênsia-silvestre

Também conhecida como hortênsia-selvagem, foi batizada cientificamente Hydrangea Arborescens L. Este é um arbusto caducifólio, que pode atingir 3,5 metros. Originário dos EUA, as suas folhas são amplamente ovadas, acuminadas e de margens serradas. Os corimbos, bastante planos, têm uma dimensão de cinco a quinze centímetros, muito ramificados. Esta espécie pode ou não possuir flores estéreis. Quando as possui, o seu número pode variar entre uma e oito flores, pequenas mas numerosas.

2. Hidranja

A Hydrangea Macrophylla (Thunb.) Ser é a hortênsia mais comum. Também conhecida como hidranja, hidrângea ou novelão, é a espécie de hortênsia à qual estamos mais habituados. Este arbusto caducifólio pode atingir uma altura de três metros. Originário do Extremo Oriente, as suas folhas são simples e apresentam uma inserção oposta.

A forma é oval e as margens serradas. Tal como o seu epíteto macrophylla nos indica, as folhas são grandes. Os corimbos são, também eles, sobredimensionados, com flores estéreis cor de rosa e numerosas e pequenas flores férteis rosa (em solos básicos) ou azuis (em solos ácidos), dependendo do pH do terreno. Floresce habitualmente no verão.

3. Hortênsia-folha-de-carvalho