O verão, tal como a primavera, pede cor e flores. Desde as petúnias, que pode ver na imagem superior, às verbenas, as plantas que apresentamos no vídeo que se segue podem ser utilizadas de várias formas, uma vez que todas elas são versáteis. Desde a casa ao jardim, do vaso à floreira, o habitat pode variar um pouco, desde que lhes dê as condições de que precisa. As mais importantes prendem-se as horas de sol, o substrato e as regas. A poda e a fertilização são outros cuidados essenciais a ter.

Nesta gravação, Teresa Chambel, arquiteta paisagista de formação, blogger de jardinagem, diretora da revista Jardins e autora dos livros "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa", dois títulos publicados pela editora A Esfera dos Livros, indica as variedades botânicas que deve considerar para ter uma casa, um jardim, uma varanda ou um terraço ainda mais florido nos meses de primavera e de verão. Para visualizar mais vídeos desta reputada especialista, clique aqui ou também aqui.