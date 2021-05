O meu escritório é melhor que o teu!

Com o trabalho em casa como parte integrante de um novo normal, seja ele rotativo ou não, há que encará-lo como a oportunidade de sermos criativos ao ponto de gerar um novo e especial prazer na chegada diária ao posto de trabalho, mesmo sendo ele a um corredor ou dois de distância!

Novos hábitos, rotinas e vivências da casa e das suas funcionalidades foram criados, testados e postos à prova durante os últimos doze meses. É agora hora de assentar e refletir sobre o que realmente funcionou e o que não queremos voltar a repetir. Porque não encarar de braços abertos esta nova realidade de teletrabalho e usufruir, em casa, de um espaço funcional, confortável, cheio de estilo e, acima de tudo, à medida das necessidades de cada um? Esta poderá ser a solução para muitos problemas e tornará esta nova vivência do local de trabalho bastante mais agradável.

Aqui ficam algumas sugestões hôma Happy Home Living de tendências que o farão chegar ao trabalho de sorriso nos lábios.

Utilização de cor na delimitação de espaços e em apontamentos de decoração

Este ano a Pantone apresentou não uma, mas duas cores do ano, o cinza PANTONE 17-5104 Ultimate Grey e o amarelo PANTONE 13-0647 Illuminating. Poderão parecer uma escolha arrojada, mas a utilização de cor com mestria é sempre um trunfo para espaços originais, seja ela numa parede ou em pequenas áreas como apontamento apenas.

Este é o seu espaço e deverá estabelecer que, em horário laboral, não poderá ser trespassado pelos demais residentes da casa. Dê aso às tendências e aplique uma cor na parede junto à sua secretária, ou delimite a mesma com a aplicação de um papel de parede com cor, sendo os texturados uma excelente opção.

Use também um tapete fofo e confortável que ocupe a sua área de atuação.

Este é o ano da mistura de materiais e contrastes

Posto isto, não encare o estilo atual da decoração de sua casa como uma limitação. Vivemos numa época em que o ecletismo na decoração é já um estilo em si. Quantos estilos conhece? Terá facilmente em mente o estilo contemporâneo, industrial, étnico, rústico, e por aí a fora. Mas e se ouvisse que o estilo contemporâneo minimalista teria muito a ganhar com um toque industrial. Ou que o contraste único entre o rústico e o contemporâneo resultaram num projecto cheio de estilo?

Não tenha medo de arriscar. A mistura de estilos é uma realidade e a coexistência equilibrada entre si poderá ser uma ferramenta de peso e uma mais-valia inquestionável.

A aspereza visual do metal aliada à madeira, os tons quentes das diferentes tonalidades de madeira versus o preto lacado do metal, são contrastes que resultam bem em diferentes tipologias de produto, desde estantes a secretárias, e até em módulos de arrumação com look de aparador.

Aqui alcançará um ar mais industrial, que poderá ser acompanhado de um tapete macio de estilo contemporâneo ou, em alternativa, um tapete de fibras naturais. A escolha da juta aportará ao seu espaço um feeling entre o rústico e o étnico, consoante o padrão escolhido. Esta tendência dita, claramente, que se divirta com as suas escolhas de materiais e acabamentos. Para um look completo e equilibrado junte ainda algumas plantas ao seu espaço.

A escolha da cadeira ideal poderá ser a desculpa perfeita para tirar o máximo partido do estilo eclético

Aqui poderá dar asas à vontade de ter uma peça mais especial, escolhendo uma cadeira de trabalho que reúna múltiplos materiais, em combinações interessantes como madeira e plástico, estofo ou metal. Cadeiras estofadas são sempre uma boa aposta. Invista numa boa cadeira que a sua postura agradece.

A tendência dos espaços multifuncionais: explorar ao máximo o que os diferentes espaços e recantos têm para oferecer

Tirar partido da morfologia da área que reservada para o escritório em casa, seja ele uma divisão inteira ou um recanto numa divisão partilhada, que pode variar desde a sala, ao quarto, à marquise… Cada metro quadrado conta e há que explorá-los da melhor forma possível.

A secretária ou mesa de trabalho é a peça central deste espaço e deve ter o tamanho ideal para a localização onde se encontra. Existe uma oferta imensa de secretárias, muitas delas parecendo inclusivamente consolas, uma grande vantagem quando quiser dissimular o seu escritório para as visitas. A arrumação fechada é sempre bem-vinda e uma gaveta ou duas nunca serão demais, pois trabalho é sinónimo de papéis e economato.

Organizar, organização, organizadores, tudo palavras da família que quererá que seja a sua. Mesmo sem gavetas, nunca abdique de cestos, caixas com tampa, recipientes que mantenham o espaço organizado e arrumado, que o ajudem a encontrar rapidamente o que precisa, mas que, ao mesmo tempo, sejam apelativos esteticamente.

Candeeiros e mais candeeiros para diferentes tipos de iluminação

Esta tendência de usar e abusar da utilização de candeeiros promete espaços de grande dinamismo funcional.

Pouca luz natural, dias feios de inverno, um serão inesperado, são apenas algumas das hipóteses a espreitar à janela, para as quais a resposta será ter a iluminação apropriada a cada uma delas. O elemento luz é essencial. É fundamental ter uma zona bem iluminada, que lhe permita tirar o máximo partido da luz natural e da exposição solar, sem nunca dispensar um ou dois candeeiros estrategicamente colocados.

Será sempre indispensável ter um candeeiro de mesa giro, que poderá ainda ter o bónus de ser direcionável e consequentemente muito prático. Não é descabido posicionar também um candeeiro de pé não muito longe da sua zona de ação e ir ajustando consoante a necessidade.

A nossa casa é o nosso mundo, onde é fundamental que a união entre o trabalho e a família seja o mais harmoniosa possível. No escritório perfeito podemos encontrar a realização profissional que nos dará a força e motivação para todas as aventuras familiares que nos esperam. A hôma Happy Home Living dá-lhe uma ajuda.