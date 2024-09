A pensar neste regresso ao trabalho pós férias de verão, a VELUX, marca pioneira de janelas de telhado, partilha algumas formas de criar um ambiente produtivo no seu escritório através da utilização de luz natural e mobiliário dinâmico.

A luz natural como motor de produtividade

A exposição à luz do dia tem um enorme impacto na nossa saúde, condição física e desempenho intelectual. Fonte preciosa de vitamina D, a luz natural reforça o sistema imunitário e o desempenho cognitivo, permitindo-nos uma melhor concentração.

Além disso, a partir de setembro, e ao longo do outono e inverno, traz um benefício adicional para a nossa saúde: a diminuição do cansaço ocular. Como a luz natural é menos intensa durante estas estações, em comparação com a luz artificial das lâmpadas, isto resulta num maior conforto para os nossos olhos.

Como conseguir obter luz natural durante as horas de trabalho? É privilegiando, se possível, espaços com janelas, paredes claras e espelhos. Deste modo, estará a garantir que a luz entra e que se propaga.

Mobiliário dinâmico para "aumentar" o espaço

Há que saber aproveitar os espaços que temos disponíveis em casa e, assim, há que conjugá-los com móveis com capacidade de se adaptarem a diferentes propósitos.

Eis alguns exemplos de mobiliário que poderá utilizar para promover um ambiente de trabalho ativo e ágil que combate a natureza sedentária dos trabalhos de secretária e aumenta a produtividade:

- Secretárias convertíveis: sendo ajustáveis, podem passar de uma secretária compacta para uma estação de trabalho espaçosa, perfeita para se adaptar a diferentes tarefas ao longo do dia. Com alturas ajustáveis (que permite alternar as posições sentado e de pé) e superfícies expansíveis, estas secretárias proporcionam benefícios para a postura e um amplo espaço de trabalho.

Ao colocar a secretária debaixo de uma janela, poderá ajustar a sua altura consoante as horas do dia e a claridade que provém da janela.

Desta forma, poderá realizar as primeiras reuniões da manhã de pé e a receber a energia que necessita e terminar o dia sentado e concentrado na realização de tarefas.

- Estantes modulares: concebidas para maximizar o espaço vertical, as estantes modulares podem ser reconfiguradas para se adaptarem a diferentes necessidades de armazenamento. Quer precise de mais espaço para ficheiros, livros ou artigos decorativos, estas unidades oferecem soluções flexíveis que evoluem consoante as necessidades. Estas devem ser colocadas nas zonas mais escuras do escritório de forma a deixar as zonas mais claras para espaços de trabalho.

- Cadeiras multifuncionais: as cadeiras ergonómicas são concebidas para proporcionar conforto e versatilidade. Com componentes ajustáveis que permitem alterar a posição do assento e o apoio das costas, estas cadeiras são perfeitas para longas horas de trabalho. Alguns modelos até se convertem numa cadeira reclinável para as pausas tão necessárias.