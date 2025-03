Com foco na eficiência e funcionalidade, estas inovações foram desenvolvidas para proporcionar uma experiência de utilização superior e uma integração perfeita em qualquer ambiente. A nova geração de cortinas elétricas inclui melhorias no design, desempenho e facilidade de utilização, mantendo a compatibilidade com os diferentes modelos das janelas de telhado VELUX.

Maior integração estética com um design compacto

A unidade de controlo das novas cortinas elétricas VELUX foi reduzida em 25%, passando de 68mm para 50mm. Esta alteração torna o sistema mais discreto e elegante, permitindo uma melhor integração com a estrutura das janelas de telhado sem comprometer a estética do ambiente.

Além do impacto visual reduzido, o novo design facilita também a instalação uma vez que ocupa menos espaço e garante um encaixe mais harmonioso com a decoração do interior.

Bloqueio da luz otimizado para melhor conforto

O efeito de escurecimento das novas cortinas elétricas VELUX foi aprimorado com a aplicação de tinta preta. Esta inovação permite um bloqueio mais eficiente da luz natural, o que contribui para um ambiente mais confortável para descanso e privacidade.

Com essa melhoria, as cortinas de escurecimento (DML/DSL) conseguem bloquear até 99,9% da luz natural — ideal para os quartos ou até mesmo uma sala de cinema caseira onde a escuridão total é essencial.

Três formas de operação para maior versatilidade

As novas cortinas elétricas VELUX proporcionam também uma maior flexibilidade no controlo da luminosidade, por ser possível controlar as cortinas remotamente, e acessibilidade, por não ser necessário estar sempre a mexer nas cortinas elétricas.

Os utilizadores podem optar por ajustar as cortinas manualmente, através de um cursor deslizante integrado, ou, por outro lado, utilizar o comando da parede. Além destas duas opções, ainda existe a possibilidade de o fazer remotamente através da VELUX App Control, que permite fechar as cortinas ou abrir as janelas de telhado através de um comando de voz.

Funcionamento silencioso para um ambiente tranquilo

Esta linha de cortinas elétricas foi projetada para operar de forma mais silenciosa, reduzindo o barulho durante o funcionamento.

Esta inovação proporciona uma experiência mais confortável e minimiza a interferência em ambientes onde o silêncio é essencial, como nos quartos ou nos escritórios em casa.

Variedade de modelos adequada a diferentes ambientes

A nova linha apresenta uma ampla variedade de opções para se adaptar a diferentes necessidades e estilos de decoração. Estas diferentes versões de escurecimento permitem uma maior personalização da iluminação natural.

Além disso, as calhas laterais podem ser escolhidas em branco ou alumínio, garantindo uma integração estética harmoniosa com qualquer ambiente.

A nova geração de produtos funciona nas janelas de telhado VELUX e está disponível em versões com alimentação elétrica ou solar, o que permite uma maior eficiência energética e redução no consumo elétrico.