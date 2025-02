A procura por espaços mais acolhedores tem vindo a tornar-se numa das prioridades da decoração de interiores. O hygge é um conceito de origem dinamarquesa que se baseia na criação de espaços que promovem o bem-estar, a tranquilidade e o conforto através de escolhas simples e equilibradas. Este conceito surgiu no século XVIII, mas veio para ficar, porque mais do que uma tendência estética, é uma filosofia de vida que valoriza a procura de momentos de felicidade no quotidiano.

Uma vez que passamos grande parte do nosso tempo em espaços interiores, é essencial garantir que esses espaços são confortáveis e acolhedores. Criar um espaço inspirado no conceito hygge implica repensar e reajustar cada divisão da sua casa, de forma a equilibrar o conforto e a harmonia. Desde as áreas de convívio, aos espaços de descanso, é fundamental que a casa sirva como um verdadeiro “refúgio”, um local onde pode relaxar, abstrair-se do mundo e recarregar energias.

O conceito de hygge valoriza o conforto, o bem-estar e o aconchego dentro de casa, através da escolha de materiais naturais, de uma decoração harmoniosa e de uma luminosidade suave. A VELUX®, marca pioneira de janelas de telhado, destaca que a luz natural também desempenha um papel essencial na criação de espaços equilibrados, promovendo momentos de serenidade e partilha.

Pequenos ajustes podem fazer a diferença no seu dia a dia, tornando o seu espaço mais acolhedor e equilibrado.

Descubra algumas dicas desta marca sobre como pode transformar a sua casa e viver de forma mais feliz e harmoniosa:

Deixe a luz natural redefinir o conforto da sua casa

Para implementar este conceito em casa, a VELUX recomenda a instalação de múltiplas janelas de telhado, ao invés de uma única janela. Desta forma, pode beneficiar de uma maior entrada de luz natural, criando espaços mais acolhedores, luminosos e amplos, proporcionando ambientes que estimulam constantemente a tranquilidade e a felicidade. Além de ajudar a promover um estilo de vida mais hygge, as múltiplas janelas de telhado ajudam a melhorar a circulação do ar, a equilibrar a temperatura interior, e a estabelecer uma conexão mais próxima com o exterior, reforçando a sensação de bem-estar e conforto dentro de casa.

Crie um ambiente relaxante com cores neutras

O hygge é caracterizado pelas cores neutras e suaves, como o branco, bege e cinzento claro, que desempenham um papel essencial na criação de um ambiente equilibrado e relaxante, proporcionando uma sensação de aconchego em cada divisão da sua casa.

Utilize materiais naturais para aumentar o conforto do seu espaço

A utilização de materiais naturais é essencial para criar um ambiente mais hygge. Madeiras claras, algodão, lã e linho, promovem uma sensação de conforto ao espaço. Além disso, a integração de tecidos macios enriquece visualmente o seu espaço e torna-o mais convidativo.

Invista na simplicidade do mobiliário para criar harmonia

Para obter um ambiente mais harmonioso aposte na simplicidade e funcionalidade, através de móveis com um design minimalista, com linhas simples e materiais suaves. O objetivo é simplificar o seu espaço, onde cada peça representa um propósito, contribuindo para um espaço mais harmonioso, prático e relaxante.

Utilize velas para proporcionar momentos de convívio

Para proporcionar um ambiente relaxante e envolvente, distribua velas nas divisões da casa, como a cozinha, a sala de estar ou o quarto. Inspiradas na filosofia hygge, as velas apresentam um design simples e recorrem a cores neutras, como branco e creme, proporcionando uma luz suave. Para não sobrecarregar os sentidos, opte por velas com fragrâncias naturais, evitando aromas demasiado intensos. Este simples detalhe pode transformar o seu espaço, inspirando momentos de reflexão, união e convívio, ao mesmo tempo que incentiva a partilha de experiências com amigos ou familiares. Além de funcionarem como fonte de luz, as velas promovem um ambiente de proximidade e bem-estar, para relaxar da rotina diária e desfrutar do conforto do seu espaço.