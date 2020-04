A primavera é uma boa altura para plantar ou transplantar as suas hortícolas, no caso de já as ter semeado anteriormente, como alerta Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, no vídeo que se segue. Pode fazê-lo em casa e até na sua varanda. "Neste caso, vamos fazer uma plantação de tomates e de alfaces, a base da famosa salada mista que os portugueses tanto apreciam", sublinha a especialista.

"Precisamos de escolher um vaso com, pelo menos, 30 litros de capacidade, para que tenha substrato suficiente para um bom desenvolvimento das plantas", refere. "O tomate precisa ter alguma profundidade para se desenvolver", acrescenta ainda Teresa Chambel. "Vamos, também, plantar algumas flores de época, comestíveis, que são ótimas plantas de companhia. São flores auxiliares, pois chamam insetos, os bons e os maus, salvando assim as nossas plantas", garante.

"Para a plantação ter sucesso devemos usar um substrato bem drenado, rico em matéria orgânica e dar-lhe um suplemento de fertilização para que as plantas se desenvolvam bem. Eu sugiro um fertilizante biológico torrado, que é uma fonte de azoto mas, mais tarde, devemos fazer uma fertilização mais rica em fósforo e potássio, com fertilizantes biológicos ou com fertilizantes feitos por nós", acrescenta ainda a autora do livro de jardinagem "Um jardim dentro de casa".

Para além do vaso grande, vai necessitar de fertilizante biológico, de substrato universal, de tomateiros, de alfaces e de cebolas, assim como de cravos-túnicos. Para plantar tomateiros em vaso, deve começar por garantir a drenagem do vaso com argila e geotêxtil, antes de avançar para a colocação de substrato. Junte, de seguida, 50 gramas de fertilizante torrado e incorpore. Finda a plantação do tomateiro, avance para a das flores e a das alfaces. Regue, sem encharcar.