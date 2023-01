8 peças essenciais para transformar a sua casa em 2023

Seja porque está a decorar pela primeira vez a sua casa ou porque gostaria de renovar o seu espaço, é necessário analisar qual o estilo com que mais se identifica.

O próximo passo a ter em conta é o conforto e o bem-estar de toda a família. Opte por elementos que vão ao encontro de isso mesmo e nunca se esqueça de encontrar um equilíbrio entre o design e a personalidade, uma vez que este é um dos fatores mais importantes para ter uma decoração de sucesso.

créditos: hôma

Defina uma paleta de cores para cada uma das divisões de forma a compor os diferentes ambientes e enriqueça os mesmos com elementos que não podem faltar numa decoração. O mais importante é dar asas à imaginação, pois objetos simples podem fazer toda grande diferença no design da sua casa.

Deixamos-lhe algumas sugestões de must-haves que não podem faltar na sua decoração. Inspire-se nas nossas dicas e encontre várias propostas na hôma Happy Home Living.

ESPELHO MEU, ESPELHO MEU

Os espelhos são talvez das peças decorativas com mais impacto no design de uma casa, qualquer que seja o estilo decorativo que se destaca na sua casa, este elemento para além de ser intemporal, une a estética à funcionalidade, por isso, este objeto é sem dúvida uma peça chave na sua decoração.

créditos: hôma

Um espelho confere aos ambientes um toque de sofisticação e a sua grande variedade de tamanhos e estilos permite criar pontos chave que proporcionam amplitude ao espaço e tornam até mesmo uma divisão mais luminosa.

créditos: hôma

Existem diversos modelos que se adequam ao estilo da sua casa, pode optar por espelhos de parede, espelhos redondos ou até mesmo espelhos com uma moldura decorativa.

ALMOFADAS QUE RENOVAM ESPAÇOS

As almofadas têm a capacidade de transformar um espaço e acrescentar um toque de design à sua casa. As almofadas decorativas podem ser utilizadas quer seja no quarto ou na sala e são uma excelente forma de decorar um ambiente, para além de serem confortáveis e atribuírem aconchego aos espaços.

créditos: hôma

Estes elementos por serem pequenos e fáceis de remover, são um ótimo investimento para quem tem medo de arriscar na decoração. Aproveite para brincar com as cores, padrões e texturas e não tenha medo de ousar.

créditos: hôma

Na hôma Happy Home Living existem várias opções de almofadas decorativas, aproveite para dar um toque de ousadia e utilize cores ou estampados com tons vibrantes de forma a decorar o seu espaço.

VISTA AS JANELAS E EMULDURE OS SEUS AMBIENTES

Em primeiro lugar vamos falar da diferença entre cortinados e cortinas, uma vez que muitas vezes estes são considerados sinónimos apesar de não o serem. Os cortinados são por norma feitos de tecido mais grosso, já as cortinas são feitas de um tecido mais leve de forma a deixar passar a luz, ambos podem ser incluídos numa divisão e por vezes até são utilizados de forma sobreposta.

créditos: hôma

Estes elementos têm um grande impacto visual num ambiente, e são peças chave para a decoração, uma vez que para além de trazerem conforto e privacidade, são também a moldura de uma divisão.

créditos: hôma

Existe uma grande variedade de modelos que se adequam às diferentes necessidades de cada divisão, opte por colocar cortinados nas suas janelas e invista em cortinados mais simples ou elaborados, sem nunca se esquecer da qualidade do tecido.

TENHA O CONFORTO A SEUS PÉS

Os tapetes são ótimas opções para tornar os ambientes da sua casa mais aconchegantes, para além disso são também uma ótima forma para decorar. Sejam sintéticos, de lã, algodão ou até de materiais naturais como a juta, estes conferem aos ambientes um toque de sofisticação.

créditos: hôma

Para obter um maior conforto, os tapetes devem ser colocados estrategicamente de forma a definir espaços, aposte em tapetes maiores de forma a cobrirem uma maior área, desta forma para além de deixarem uma divisão mais aconchegante também protegem o piso evitando riscos.

créditos: hôma

Tenha ainda em atenção o estilo decorativo da sua casa, pode optar por tapetes com um estilo mais clássico, ou então pode escolher tapetes com um estilo contemporâneo, étnico ou rústico.

Na hôma Happy Home Living existem várias propostas de tapetes, seja para a sala, para o quarto, ou até mesmo para a casa de banho, pode ainda optar por vários tamanhos e formatos.

TRAGA COR ÀS PAREDES

Os quadros são uma ótima aposta para quem quer valorizar a decoração de um ambiente. Sejam pendurados de modo a preencher as paredes que de outra forma estariam vazias ou até mesmo no chão ou em cima de móveis. Através dos diferentes formatos, tamanhos e estilos estes são responsáveis por trazer personalidade e aconchego à sua decoração.

créditos: hôma

Os quadros sempre foram utilizados como objetos de decoração, no entanto, hoje ganham mais adesão uma vez que existem opções muito mais em conta e também com muito mais diversidade, desde as cores, texturas e até desenhos.

créditos: hôma

Aposte num quadro ou poster e deixe levar-se pela sua imaginação e personalize o seu espaço com estes itens.

OBJETOS COM PERSONALIDADE

O segredo para uma decoração harmoniosa é sem dúvida os objetos decorativos que conferem criatividade a estes espaços. As peças decorativas são uma forma de dar personalidade e aconchego a um ambiente.

créditos: hôma

Personalize a sua decoração com objetos com que se identifique, podem ser elementos de viagens ou recordações de determinados momentos da sua vida. Desta forma vai conseguir dar vida ao seu espaço e personalizar o mesmo, tornando-o único e cheio de carácter. Ao decorar a sua casa com estes objetos irá estar a criar a sua própria assinatura no design, pois é nos detalhes que a decoração se destaca.

créditos: hôma

Na hôma Happy Home Living pode encontrar peças e acessórios decorativos com as quais mais se identifica, não tenha medo de misturar estilos, uma vez que à medida que vamos evoluindo também os nossos gostos se alteram e desta forma podemos contar a bonita história que é a nossa vida.

TRAGA A NATUREZA PARA DENTRO DE CASA

As plantas e flores são uma excelente solução para criar espaços com vida, que alegram, perfumam e harmonizam os ambientes. No entanto, nem sempre é fácil mantê-las, uma vez que requerem cuidados específicos para se manterem sempre bonitas e bem cuidadas.

créditos: hôma

Uma excelente opção são as plantas artificias que com os materiais certos conferem um aspeto natural e concedem aos espaços um ambiente fresco e feliz, estando sempre verdes, frescas e floridas. Mas engane-se se acha que este item é apenas uma “planta/flor”, pois estas podem ser também um elemento de decoração associado com vasos de diferentes materiais, tamanhos e formatos.

créditos: hôma

As formas de utilizar este elemento são várias, pode colocá-las numa mesa de centro ou de apoio na sala, pode dispor sobre a mesa de jantar ou até mesmo num aparador, desta forma vai adicionar uma nova vida aos ambientes de sua casa sem grandes custos.

créditos: hôma

Na hôma Happy Home Living existem várias propostas que pode incluir na sua decoração, desde flores artificiais como as peónias ou orquídeas, ou até mesmo catos.

APOSTE EM AMBIENTES MAIS ILUMINADOS

Candeeiros de mesa, suspensões, candeeiros de pé, lâmpadas decorativas, estas são algumas formas de utilizar a iluminação para decorar os espaços. Estes objetos são ideais para formar diversos ambientes dentro de uma divisão e conferir um toque aconchegante a cada espaço.

créditos: hôma

Opte por candeeiros de mesa ou de chão para complementar a iluminação de teto, desta forma pode conjugar diversos pontos de luz, criando vários ambientes e aumentando o conforto de cada divisão.

créditos: hôma

Escolher a iluminação mais adequada, vai muito mais além da decoração, é necessário também ter em consideração qual a cor e temperatura da lâmpada que irá utilizar no seu candeeiro, uma vez que dependendo da que escolher irá ter uma determinada funcionalidade. Se pretende um candeeiro para a cozinha tenha então em conta que deve optar por uma luz com um tom mais branco, pois estas estimulam muito mais a atenção e proporcionam uma maior visibilidade. Já uma luz amarela deve ser utilizada para trazer aconchego e ajudá-lo a relaxar, este tipo de luz é ideal para utilizar no quarto ou até mesmo na sala criando uma atmosfera intimista.

créditos: hôma

Existem diversos modelos de candeeiros, dos mais clássicos aos mais modernos, escolha aquele que mais se identifica para o design da sua casa.

Inspire-se nas nossas sugestões e transforme a sua casa para o ano 2023 com as peças chaves para uma decoração com estilo, personalidade e aconchego. Encontre todas estas propostas e muito mais em hôma Happy Home Living.