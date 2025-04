A IKEA relança a coleção Stockholm, criada originalmente em 1985, com novas peças que voltam a apostar na combinação entre design escandinavo, durabilidade e preço acessível.

Lançada há quatro décadas com a ambição de criar uma gama premium que se destacasse pelo design e pela adaptabilidade às casas reais, a Stockholm foi apelidada por muitos como “a melhor coleção da IKEA”. Em 2025, regressa às lojas numa edição especial, e de forma permanente, que recupera esse espírito, com foco na escolha de materiais, atenção ao detalhe e produção de peças pensadas para durar.

O relançamento conta com a assinatura de três designers suecos — Ola Wihlborg, Nike Karlsson e Paulin Machado — que desenharam novas propostas que reinterpretam os princípios da coleção original: funcionalidade, elegância e simplicidade. A linha inclui mobiliário, têxteis, iluminação e objetos decorativos com destaque para materiais como madeira natural (pinho e carvalho maciço), lã, pele genuína, vidro soprado e tecidos em tons neutros.

iKEA STOCKHOLM DESIGNERS Os designers Nike Karlsson, Ola Wihlborg e Paulin Machado compõem a equipa criativa que deu vida à coleção STOCKHOLM 2025, liderada por Karin Gustavsson (em pé). créditos: IKEA divulgação

“É complexo termos a ambição bastante arrojada de fazer este tipo de mobiliário, mas também de conceber a etiqueta de preço em primeiro lugar. Por isso, penso que acertamos em cheio com esta coleção”, afirma Oskar Johansson, country selling manager da IKEA ao SAPO Lifestyle, sobre esta gama. “A maior diferença entre as duas coleções é a contemporaneidade e a moda. Na IKEA nós acreditamos que ainda há muito por fazer, que os futuros clássicos do design ainda não foram desenhados. Por isso, com estas coleções, também tentamos desafiar-nos a nós próprios e encontrar aquilo que é contemporâneo nos dias de hoje.”

iKEA STOCKHOLM Candeeiro suspenso, branco têxtil/chapeado em latão, 50 cm. PVP: 59€, mesa, chapa de carvalho/chapa de carvalho, 230x90 cm. PVP: 599€ e cadeira, carvalho/pele PVP: 189€/ Estante, chapa de carvalho/castanho escuro, 120x40x188 cm. PVP: 549€ e mesa de apoio, chapa de pinho cru. PVP: 69€ créditos: IKEA divulgação

A nova edição da Stockholm é composta por 96 peças, tornando-se uma das gamas de mais caras da IKEA. Contudo, segundo Oskar Johansson, a versatilidade das peças continua a ser um dos principais trunfos: basta uma ou duas escolhas bem integradas para criar impacto num espaço.

Apesar de o foco estar nas zonas de estar e jantar, com sofás, cadeirões, tapetes, mesas e cadeiras em destaque, a coleção inclui também mais de 50 objetos decorativos, pensados para poderem ser usados noutras divisões da casa, de forma personalizada.

“O objetivo não é comprar uma sala de estar completa. A minha impressão da casa dos portugueses é que fazem um mix and match de coisas diferentes: algo que herdaram, algo que encontraram na Feira da Ladra e espero que um móvel da Stockholm possa complementar isso”, salienta.

O relançamento da Stockholm surge num momento em que cresce a procura por peças duráveis, intemporais e com identidade própria, mesmo em marcas conhecidas pelo mobiliário acessível. A coleção original, lançada nos anos 1980, marcou uma viragem na estratégia da IKEA, ao combinar design escandinavo de inspiração artesanal com produção em larga escala. Quatro décadas depois, este relançamento responde a uma outra tendência: consumidores que valorizam qualidade, sobriedade e sustentabilidade na hora de decorar, mesmo quando optam por marcas de grande consumo. A Stockholm posiciona-se assim como uma linha que cruza sofisticação com acessibilidade, dentro dos parâmetros da marca sueca.

iKEA STOCKHOLM Cadeira, carvalho/rota. PVP: 169€/ Sofá 3 lugares, Sundhamn bege. PVP: 1.499€, armário c/portas deslizantes, rota/pinho, 125x47x110 cm PVP: 399€, candeeiro de pé, branco têxtil/chapeado em latão, 159 cm PVP: 119€ e pufe, preto/branco PVP: 169€ créditos: IKEA divulgação

A par da intemporalidade do design, a nova edição da Stockholm aposta também na sustentabilidade e em métodos de produção mais conscientes. Como referido anteriormente, a IKEA pretende reforçar esse compromisso através da utilização de materiais naturais e amigos do ambiente, presentes tanto em peças de mobiliário como em elementos decorativos, dos tapetes aos faqueiros, passando pelos candeeiros.

Entre os destaques está o sofá bege de três lugares em pinho, concebido por Nike Karlsson, que substituiu a tradicional espuma por uma estrutura em algodão, recorrendo a fibras de coco e molas ensacadas no enchimento, uma solução mais natural e resistente. Já os tapetes desenhados por Paulin Machado foram produzidos manualmente através da técnica de tecelagem, e estão disponíveis num trio de tons neutros, frios e quentes. E porque todos os detalhes contam. os lustres de vidro são acompanhados por um par de luvas brancas, pensadas para evitar dedadas durante a montagem, uma forma de valorizar o cuidado com a peça.

iKEA STOCKHOLM Poltrona, Djurmo bege PVP: 349€ e capa para almofada, preto/branco-bege, 50x50 cm. PVP: 9,99€/ Candeeiro suspenso, vidro/chapeado em latão, 38 cm. PVP: 99€/ Tabuleiro, carvalho/chapa, 47x32 cm PVP: 25€, tTravessa, conj 2, cinzento PVP: 12,99€, faqueiro, 24 peças, preto PVP: 65€, garrafa de mesa, vidro, 1.3 l PVP: 15€ e copo, 40 cl PVP: 15€/4 unidades créditos: IKEA divulgação

Outro destaque da coleção é o sofá modular azul-turquesa idealizado por Ola Wihlborg. Pensado para oferecer conforto e versatilidade, o modelo permite criar diferentes configurações consoante o espaço e as necessidades de cada casa de acordo com o espaço disponível.

“Nós temos uma ideia quando concebemos a gama, mas depois ela ganha verdadeiramente vida quando o nosso cliente a compra e encontra finalidades completamente diferentes. Provavelmente, já deve ter ouvido falar dos "IKEA hacks" e fico espantado com a sua criatividade. Por vezes, os nossos clientes são mais criativos do que nós”, conclui.

A coleção Stockholm já está disponível em todas as lojas IKEA espalhadas pelo país e online.