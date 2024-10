Peças multifunções, com espaço para arrumar o que tem espalhado pela casa e feitas à mão são algumas das novidades que a IKEA preparou para a temporada de outono/inverno.

A coleção GLAMBERGET pretende ser uma aliada de todos aqueles que precisam de peças de mobiliário que lhe permitam criar novas áreas dentro da mesma divisão mas sem que isso lhes retire muito espaço.

Esta é composta por três itens que juntam o estilo escandinavo com o japonês: uma cama extensível com arrumação por baixo, um roupeiro com portas extensíveis e um biombo que, entre outras coisasm pode funcionar como divisória.

coleção GLAMBERGET créditos: IKEA divulgação

"Inspirei-me na forma como as pessoas vivem e no fluxo das suas casas. Se não tiverem muito espaço, precisam de móveis que sejam versáteis e multifuncionais. Além disso, considero importante criar móveis que possam ser passados às gerações seguintes", refere o designer Mikael Axelsson sobre a sua coleção.

No campo dos móveis, a marca sueca lançou diferentes itens multifunções que prometem fazer a diferença no dia a dia ao conciliarem funcionalidade, arrumação e versatilidade.

Uma deles é o sofá LINDÅKRA que tanto se transforma numa cama sem as almofadas ou numa chaise longue quando usado em conjunto com o pufe amovível. Para além do seu lado prático, a tonalidade laranja vai adicionar um toque de cor e irreverência a qualquer divisão.

“Na nossa opinião, a forma e a função saltam à vista. As linhas são suaves e generosas, com almofadas de encosto de grandes dimensões. As partes com arrumação, sob o assento, e o pufe são fáceis de deslocar e combinar conforme prefira", explicam a dupla de designers Henrik Preutz e Paulin Machado.

Mesa RESARÖ e mesa/Cadeira SMÅSKRAKE créditos: IKEA divulgação

Outros dos destaques desta temporada vão para a mesa RESARÖ, que ao incluir abas rebatíveis, prateleiras e rodas pode facilmente ser transportada para qualquer parte da casa e usada também para arrumação, e para a SMÅSKRAKE que foi criada a pensar no mais pequenos lá de casa. Esta peça multifuncional em aço e bambu tanto pode ser utilizada com mesa ou como cadeira por crianças com um ano.

Já a MÄVINN é composta por produtos para a casa criados à mão por artesãos com recurso a técnicas tradicionais e matérias-primas naturais. Candeeiros, mantas, jarras e cestos são algumas das 13 peças que compõem esta coleção de cariz social.

coleção MÄVINN créditos: IKEA divulgação

"MÄVINN é uma coleção coordenada que inclui produtos simples, tradicionais e apreciados por todos, com cores naturais que dão um toque acolhedor. Trabalhar com empreendedores sociais é muito gratificante. Dá mais significado a cada um dos produtos que crio. Sei que pude contribuir para dar trabalho e esperança no futuro a pessoas carenciadas", diz a designer Johanna Jelinek.

Descubra todas as novidades da estação nas lojas IKEA e em IKEA.pt.