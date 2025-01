"Novos produtos. Novas formas de dar um novo ar à sua casa." Este é o mote da IKEA que acaba de anunciar uma série de novidades para 2025.

Entre os vários lançamentos preparados para o mês de janeiro destacam-se têxteis, soluções de iluminação e propostas de mobiliário que pretendem adicionar um toque de design, cor e conforto a qualquer divisão.

Uma das formas mais fáceis de tornar isso realidade é através de capas de edredons, fronhas para almofadas e mantas. A designer Johanna Skånmyr criou várias opções com padrões, como é o caso de FÄLTGRÄSMOTT , GAFFELBRÄKEN e OLIVSPINNMAL, que vão trazer os tons da primavera para dentro do seu quarto ou da sua sala.

"O que me inspira mais são as cores. Podemos criar harmonias entre elas ou destacá-las. Por vezes, encontramos uma mistura agradável em que todos os tons parecem os melhores amigos. É assim que eu me sinto em relação às cores para a coleção de têxteis JAN25", disse Johanna Skånmyr em comunicado.

Se sente que a sua casa precisa de mais luz, a IKEA dá-lhe duas sugestões de iluminação. Por um lado temos o SPETSBOJ, uma opção de mesa cuja intensidade pode ser controlada à distância de um simples toque. Já o ZEBRASÄV é um candeeiro de teto que, graças aos seu abajur com design ondulado, se vai destacar onde quer que o pendure.

Em relação à arrumação, vai encontrar na gama LÅDMAKARE um bom aliado. Este armário combina portas deslizantes com várias prateleiras que podem ser colocadas conforme as suas necessidades. O seu design intemporal e tom claro com efeito carvalho adicionam estilo e leveza a qualquer espaço.

Descubra estas e outras novidades, nas lojas IKEA e online.