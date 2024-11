Nesta época festiva, a IKEA desafia-o a trazer um pouco da fauna e flora suecas para dentro de sua casa com as suas novas coleções de Natal.

Se é fã de ornamentos fora da caixa não deve deixar de dar uma vista de olhos na coleção VINTERFINT. Aqui vai encontrar raposas, esquilos, renas, cogumelos e corações que, seja em vidro ou em tecido, prometem adicionar um toque divertido à sua árvore de Natal.

Coleção VINTERFINT IKEA créditos: IKEA divulgação

"Cresci perto de uma floresta e via muitas raposas e lebres, por isso, senti que o mais natural era criar padrões com o tema da floresta para a coleção VINTERFINT", refere a designer Cecilia Pettersson sobre esta linha inspirada no folclore sueco. Se ainda não têm árvore de Natal a marca têm três opções artificiais feitas de 50% de plástico reciclado com preços entre os 35 e os 139 euros.

Para além do papel de embrulho, sacos e têxteis para a casa com padrões que nos remetem para a natureza e reino animal, outro dos destaques deste lançamento de edição limitada são os objetos decorativos em vermelho escuro.

Coleção VINTERFINT IKEA créditos: IKEA divulgação

"As florestas tradicionais da Suécia foram a minha inspiração quando desenhei as duas cabras de Natal em vermelho da coleção VINTERFINT. São feitas de excedentes de materiais da produção de mesas de centro e têm um estilo simples que lhes dá um toque moderno", adianta a designer sobre estas peças.

Coleção VINTERFINT IKEA créditos: IKEA divulgação

Na linha STRÅLA pode escolher diferentes tipos de iluminação - disponíveis em diferentes tamanhos e padrões - que adquirem formas que nos remetem para a época natalícia. Flocos de neve, estrelas e flores são alguns das opções de iluminação que surgem em abajurs e candeeiros e lhe permitem criar diferentes combinações personalizadas.

Coleção VINTERFINT IKEA créditos: IKEA divulgação

Descubra toda a coleção de Natal da IKEA aqui.