4 métodos fáceis para manter as plantas na vertical

As correntes de ar mais violentas podem danificar caules, folhas e flores. Proteja as espécies botânicas que cultiva e evite as quedas desnecessárias. Descubra algumas das várias possibilidades que tem à sua disposição para o conseguir e escolha as que melhor se adequam.

Nas alturas de maior vento, manter as plantas em equilíbrio pode revelar-se uma tarefa bem difícil. Para o conseguir, é importante amparar os ramos para evitar deformações e problemas relacionados com a insuficiente ventilação da ramagem. Para resultados mais seguros, utilize tutores fortes e altos para os exemplares grandes. Fique, de seguida, a conhecer quatro das várias possibilidades que tem à sua disposição. 1. Proteção de espuma Reparta os ramos em redor e ate-os com intervalos regulares. Pode utilizar este método para plantas como a Scindapsus aureus, que pode ver na imagem inferior. 2. Aro Conduza os ramos por um lado e ate-os a pouca distância uns dos outros. Esta técnica é ideal para variedades botânicas de hera, jasmim e ficus. 3. Vara de bambu ou plástico Introduza o tutor até ao fundo do vaso. Faça nós para unir o ramo com o tutor. Esta solução adapta-se bem a plantas como a ficus. 4. Entrançado Coloque depois do transplante. Conduza a planta de forma a que toda a ramagem fique arejada. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram