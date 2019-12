Vivemos em constante julgamento, seja em autojulgamento seja no julgamento alheio. Para quê? Quando nos julgamos, quando nos comunicamos que não merecemos, que a culpa é nossa, estamos a validar esse lugar onde nos sentimos inferiores, pequeninos à imagem dos outros. As vozes internas são tóxicas e ocupam demasiado espaço em nós.

Não seria muito mais benéfico se conseguíssemos aceitar que, ao invés do erro, o que existe é a oportunidade de aprender através das decisões, escolhas, opções, ações que tomamos? Tudo tem um propósito, e eu acredito profundamente que existe sempre um propósito maior, sendo esse o de evoluirmos a nível pessoal. E esta evolução, ou jornada do desenvolvimento pessoal, não nos enganemos: perpetua-se por todos os dias do resto da nossa encarnação atual. Não existe o dia antes e o dia depois, existem sim TODOS OS DIAS em que escolhemos viver em consciência, de acordo com as aprendizagens das nossas vivências. Recentemente, uma amiga, ex-colega da certificação em Programação Neurolinguística (PNL), disse "antes da PNL eu sabia o que não queria, depois da PNL eu comecei a agir de acordo com o que quero". E caramba, isto é transformador e é real.

Quantos de nós sabemos responder, aliás, reagir, à questão ‘O que é que desejas?’ com a expressão ‘eu não quero ser infeliz’? Pois bem, é bem diferente andar na vida com a felicidade à nossa frente ao invés de andar com ela nas nossas costas e com a infelicidade à frente, que é do que fugimos na prática. Na PNL, o que acabo de partilhar expressa-se desta forma: "away from" (o que evitamos9 ou "toward to" (para onde nos dirigimos).

Partilho alguns dos pressupostos da PNL: