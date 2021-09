O ANJO YEHUYAH rege entre o dia 3 a 7 de Setembro e a sua essência é Subordinação que nos permite distinguir o que é superior e o que é inferior na ordem criativa do cosmos e adequar a nossa conduta pelo respeito ao elevado e desvinculando-nos do pequeno, mantendo uma linha de conduta fiel ao superior, aos valores e princípios. Assim, os impulsos do Eu Eterno são potenciados e os que procedem da nossa personalidade emotiva vêem-se rebaixados.

Na Invocação pedimos ao Anjo YEHUYAH: E uma vez assimiladas as lições que a Tua vontade achou por bem atribuir-me, peço a Tua ajuda, Senhor, para poder voltar à Coluna da Luz a fim de ser fundação do Teu resplandecente Universo.

Na Exortação YEHUYAH diz-nos: Das alturas te contemplo, Peregrino, com imenso Amor, com uma imensa Ternura, a minha alma divina, suspensa, espera, tem esperança … de que não venhas a identificar-te com esse esplendido oceano das trevas.

Os dons do Anjo YEHUYAH são entre outros: protecção contra os traidores e malvados; ajuda no cumprimento das obrigações; protege contra a tentação de combater o poder legitimo e justo.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt