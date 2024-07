Anjo Cassiel – O Anjo que lidera as energias de Agosto

Cassiel é um anjo conhecido pela sua associação com a solidão, a paciência e a sabedoria. Muitas tradições e fontes esotéricas consideram-no o anjo guardião do planeta Saturno e o governante do sábado.

O seu nome, que significa "A rapidez de Deus" ou "A visão de Deus", reflete as suas qualidades de vigilância e discernimento. Cassiel é comummente descrito como um anjo de contemplação e silêncio, oferecendo orientação e proteção especialmente em tempos de isolamento ou muito desafiantes.

Cassiel, surge frequentemente em períodos de solidão e isolamento. Vale aqui lembrar, que agosto é regido pelo 7, sendo que este Número, está relacionado com este momento particular de introspecção e silencio, absolutamente necessário para encontrar força e sabedoria na quietude e numa reflexão interior, profundamente séria e honesta.

Este anjo ensina-nos acerca da importância de abraçar estes momentos de solidão como oportunidades de crescimento espiritual e autodescoberta.

Como regente de Saturno, Cassiel é um símbolo de paciência, disciplina e responsabilidade. Ele inspira a perseverança e a capacidade de enfrentar desafios com calma e determinação.

Cassiel lembra-nos que o tempo é um aliado na busca pela sabedoria e que as recompensas vêm com a perseverança.

Cassiel é um anjo de grande sabedoria e discernimento e se pedirmos a sua interferência nas nossas vidas, ele poderá ajudar-nos a desenvolver uma visão clara e a tomar decisões sábias, orientando-nos e ensinando-nos a ver além das aparências superficiais e a compreender a verdade essencial.

Cassiel oferece uma proteção silenciosa e constante. Símbolo de vigilância e segurança, envolve-nos com a sua luz protectora contra perigos invisíveis, proporcionando assim, uma sensação de segurança em tempos de incerteza.

Espiritualmente, Cassiel é um guia para a transformação interior. Ele auxilia na jornada espiritual, ajudando a libertar velhos padrões e a abraçar novas formas de ser. Cassiel é um catalisador para o crescimento espiritual profundo, incentivando a reflexão e a meditação.

Cassiel promove o equilíbrio e a harmonia, especialmente em tempos de turbulência. Ele ensina acerca da importância de encontrar um estado de paz interior e de manter a estabilidade emocional e espiritual.

Este anjo incentiva a introspecção e o autoconhecimento. Ele ajuda a explorar as profundezas da alma, revelando aspectos ocultos de nós mesmos, proporcionando uma compreensão mais profunda da nossa verdadeira natureza.

Cassiel é um guia em tempos de desafios complexos, oferecendo força e coragem para superar obstáculos, lembrando-nos que cada dificuldade é uma oportunidade para crescimento e fortalecimento espiritual.

Aplicações Práticas da Conexão com Cassiel:

Invocar Cassiel durante a meditação pode ajudar a alcançar um estado de introspecção profunda e clareza mental.

A presença deste anjo pode proporcionar uma sensação de paz e discernimento durante práticas contemplativas.

Em tempos de solidão ou isolamento, pedir a orientação de Cassiel pode oferecer conforto e força. Ele ajuda a transformar esses momentos em oportunidades para crescimento e autodescoberta.

Quando confrontado com decisões difíceis, invocar Cassiel pode ajudar a ver a situação com clareza e a tomar decisões sábias, pois a sua luz e protecção permite-nos aceder a um lugar interior, onde o nosso discernimento se alinha com a nossa orientação e intuição apurada para escolher o caminho certo.

O Anjo Cassiel, é então um guia poderoso e silencioso, simbolizando a solidão, a paciência, a sabedoria e a proteção.

A sua presença oferece conforto e orientação em tempos de introspecção e desafios de grande complexidade, promovendo o crescimento espiritual e a autodescoberta. Ao conectar-se com Cassiel, pode encontrar força na quietude, discernimento nas decisões e paz interior, abraçando a jornada espiritual com coragem e sabedoria.

Bênçãos e Luz

Eva Veigas

