Depois de algumas semanas de confusão e lentidão, entre 15 de março e 7 de abril, Mercúrio retoma o seu movimento direto aos 26 graus de Peixes. Todos sentiremos o retorno de Mercúrio, como se estivéssemos num barco à deriva e, de repente, o motor pegasse. Os primeiros e os últimos dias de Mercúrio retrógrado costumam ser mais intensos, e devemos sempre dar alguns dias antes e alguns depois para iniciarmos algo importante.

Como sempre se alerta, o melhor é deixar a assinatura de documentos importantes e a compra de eletrodomésticos e eletrónicos para antes ou depois das datas indicadas, até que as energias de Mercúrio voltem ao seu ritmo natural. Normalmente, uma semana após o início do movimento direto é suficiente.

Todos sentirão o regresso ao movimento direto, mas especialmente Gémeos, Virgem e Peixes sentirão com mais intensidade.

As últimas semanas deste mês foram atípicas, marcadas por uma forte tensão, em que todos — ou a grande maioria — sentiu profundamente. Problemas de toda a ordem surgiram: questões mal resolvidas do passado, dificuldades nos relacionamentos, financeiras, de saúde… Foram semanas difíceis, uma espécie de provações generalizadas.

As energias que envolveram os eclipses, especialmente o primeiro, no dia 14 de março, foram intensas e levaram-nos a uma série de confrontos, que resultaram num cansaço extremo e, em muitos casos, em depressão. Na verdade, desde 2020, vivemos sob energias muito difíceis de equilibrar, pois estamos a passar por uma espécie de cabo-de-guerra interior, que oscila entre a fé e o medo — e, por isso, enfrentamos alguns desequilíbrios emocionais.

Com Mercúrio e Vénus retrógrados, as energias tornaram-se ainda mais pesadas, com confusões e mal-entendidos mais severos.

Emocionalmente, já se pode sentir uma melhoria, pois há uma diminuição clara dessa intensidade.

Abril começa com a última semana de Mercúrio retrógrado, com Júpiter já suficientemente distante de Saturno para que as suas energias fluam livremente sobre nós, e com Vénus também a caminhar para o movimento direto, sem a mão pesada do "grande mestre". Não que o mês chegue suave, mas pelo menos poderemos avançar com mais liberdade ao longo dos nossos dias.