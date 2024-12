Depois de algumas semanas de confusão, mal-entendidos e lentidão, Mercúrio retoma o movimento direto aos 6 graus de Sagitário. Todos nós sentiremos esta retomada de Mercúrio, como se estivéssemos num barco à deriva cujo motor é subitamente ligado. Os primeiros e os últimos dias de Mercúrio retrógrado tendem a ser mais intensos, e devemos sempre deixar passar alguns dias antes e depois para começarmos algo importante.

Como sempre digo, deixem as assinaturas importantes e as compras de aparelhos eletrónicos para bem antes ou bem depois, até que as energias de Mercúrio voltem ao equilíbrio. Por isso, procurem manter-se atentos nos próximos dias, focados nas “travessuras” inoportunas de Mercúrio retrógrado; não façam nada de extraordinário, pois Mercúrio ainda pode atrapalhar.

Todos nós sentiremos a retomada do seu movimento direto, mas especialmente Gémeos, Virgem e Sagitário sentirão isto com maior intensidade. A vida melhora significativamente para estes signos. Com o afastamento de Vénus de Plutão em Aquário, Touro e Balança também sentem uma maior leveza e mais movimento no dia a dia.

As últimas semanas foram atípicas, marcadas por uma tensão descomunal que todos sentimos profundamente, uma vez que Marte continua retrógrado, recebendo uma forte pressão de Plutão, e Vénus esteve, durante toda a última semana, unida a Plutão e em tensão com Marte. Problemas de toda a ordem emergiram, questões mal resolvidas do passado, problemas em relacionamentos, finanças, trabalho ou saúde. Têm sido tempos muito difíceis, uma espécie de inferno astral planetário, no qual todos tentamos superar esta fase complicada.

As energias do último eclipse solar de outubro, que aconteceu em Balança, ainda se fazem sentir e continuam a remeter-nos para mudanças importantes, especialmente uma investigação mais profunda de valores e escolhas nos relacionamentos, o que tem aumentado a ansiedade.

Vivemos, de facto, energias muito difíceis de equilibrar e, por isso, a maioria de nós passa por uma fase de desequilíbrio emocional. A densidade das energias começa agora a diminuir, especialmente porque Mercúrio retoma o movimento direto e Vénus afasta-se de Plutão.

Esperemos que os desafios da vida sejam mais suaves connosco e que a vida volte a fluir de forma equilibrada, ganhando força e movimento. Emocionalmente, a melhoria poderá ser sentida, pois há uma evidente diminuição da intensidade.