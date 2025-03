Se só por estar em Peixes Mercúrio já traz alguns problemas, estando retrógrado, esta fase pode ser ainda mais difícil do que o normal.

Mercúrio é o planeta que rege a razão e o intelecto, enquanto Peixes é um signo de água, emocional e instintivo. Portanto, podemos esperar confusões, mal-entendidos e enganos, pelo menos até 7 de abril, quando Mercúrio retoma o movimento direto.

Se estiver envolvido numa negociação, acordo, compra, venda ou qualquer evento que envolva comunicação, deve redobrar a atenção, especialmente se precisar assinar um documento importante. Os mal-entendidos podem surgir com frequência.

Indecisões, falta de foco, mudanças de planos, ilusões e enganos podem ser frequentes nesta semana, por isso, esteja atento, muito atento! O melhor que podemos fazer é usar a intuição e seguir as suas orientações.

Mercúrio retrógrado pode trazer alguns aspetos positivos também, como a possibilidade de revermos questões que ficaram pendentes e por resolver. Algo ou alguém pode regressar à sua vida para uma conclusão, normalmente de um problema que não foi solucionado no passado.

As definições e conclusões tornam-se mais difíceis com Mercúrio retrógrado em Peixes, por isso, tenha muita paciência e confie no tempo. Em teoria, este movimento dura até 7 de abril, mas é aconselhável esperar mais alguns dias, até que esta energia perca a sua força.

O dia a dia torna-se mais confuso e difícil, as questões práticas perdem força, e perdas ou roubos podem ser mais frequentes, especialmente de equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos. Problemas com o automóvel também podem ocorrer com maior regularidade.

Os signos que serão mais impactados por este posicionamento astral são:

Peixes, naturalmente, por ser o signo onde ocorre a retrogradação. Os piscianos devem confiar na intuição sempre que enfrentarem dúvidas ou atrasos.

Sagitário, por receber uma quadratura, um aspeto difícil, diretamente de Mercúrio retrógrado em Peixes. Questões domésticas e familiares estarão em destaque.

Gémeos e Virgem, por serem ambos regidos por Mercúrio. Sempre que Mercúrio entra em movimento retrógrado, estes dois signos sentem um impacto maior do que os outros.

Este evento astrológico pode ser desagradável, mas geralmente não causa grandes estragos; os seus efeitos são passageiros, pois o movimento é rápido demais para deixar sequelas. Paciência e persistência são as palavras-chave que nos devem guiar neste período.