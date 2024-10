Chamamos de retrógrado o planeta que, quando visto da Terra, nos dá a impressão de estar a andar para trás. Por isso, a influência da sua energia diminui, traz atrasos, por vezes confusão, cancelamentos, o que nos dá a oportunidade de revisão e reavaliação da situação que foi criada.

Mercúrio retrógrado

Mercúrio retrógrado é o mais famoso de todos. À maneira de Mercúrio, com as suas travessuras e brincadeiras, costuma deixar-nos pendurados quando mais precisamos de ajuda. As suas confusões e mal-entendidos são conhecidos por quase todos. O que podemos fazer quando Mercúrio está retrógrado, como neste mês, é pensar antes de falar e responder, esclarecer o que não estamos a entender, evitar comprar telemóveis, televisões, automóveis e qualquer aparelho relacionado com a comunicação e o movimento, e prever problemas inesperados para evitar atrasos.

Júpiter retrógrado

Quando Júpiter está em movimento retrógrado, não é altura para correr riscos com as leis; é importante estar atento a atitudes éticas que estejam de acordo com a boa moral. As energias benéficas, características de Júpiter, como crescimento, expansão, sorte, viagens, abertura de portas e novas oportunidades, ficam menos intensas. Veja em que local do mapa está Gémeos; é esse sector que está a sofrer a influência de Júpiter retrógrado neste momento.

Saturno retrógrado

Quando Saturno fica retrógrado e agora está em Peixes, a concretização de projectos, planos de negócios e contratos torna-se mais difícil. As negociações prolongam-se. Relacionamentos podem passar por dificuldades, caso haja assuntos pendentes do passado para resolver. O dinheiro torna-se mais escasso, e normalmente precisamos de trabalhar o dobro para ganhar o que costumamos ganhar. Podemos ter problemas com autoridades. É um bom momento para rever acordos e reorganizar as nossas vidas.

Neptuno retrógrado

Com Neptuno retrógrado, os enganos e ilusões podem aumentar, seja num relacionamento, no trabalho ou na vida espiritual. É comum que seitas ou religiões pouco confiáveis cresçam durante a retrogradação de Netuno. É importante não se deixar enganar.

Plutão retrógrado

Plutão está relacionado com riquezas, grandes fortunas, empréstimos e parcerias financeiras que envolvem grandes somas de dinheiro. Portanto, este pode ser um momento em que precisamos estar atentos a mal-entendidos e enganos, e devemos ter um pouco mais de paciência nas negociações, que podem ser mais intensas e prolongadas, principalmente quando estamos envolvidos com o dinheiro dos outros. Pode ser uma boa altura para rever e superar os nossos medos e alguns traumas que carregamos.

Em tempos de retrógrados, o importante é estarmos atentos.