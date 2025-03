A Terra gira em torno do Sol e, na maioria das vezes, é mais rápida do que Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão. No entanto, Mercúrio e Vénus normalmente são mais rápidos do que ela. E é nesses momentos, em que a velocidade da Terra diminui em relação aos outros planetas, que temos a impressão de que os planetas andam para trás.

No dia 15 de março, Mercúrio começa o movimento retrógrado aos 10 graus de Carneiro e permanece nesse movimento até 7 de abril, quando estará aos 26 graus de Peixes. Aqueles que acompanham astrologia sabem que, quando Mercúrio começa o seu movimento retrógrado, é preciso ter muita paciência.

Mercúrio, na mitologia romana, é Hermes na mitologia grega. Filho de Júpiter e de Bona Dea (boa deusa), era o deus dos viajantes, dos ladrões e do comércio. Mercúrio é a personificação da inteligência, da comunicação, da rapidez mental e rege o signo de Gémeos.

Quando está em movimento retrógrado, podemos esperar algumas das suas brincadeiras, pois ele adora pregar-nos partidas. Como rege o pensamento, o raciocínio e os processos mentais, podemos ficar mais lentos e reflexivos. Podemos também ficar mais profundos, pois há uma tendência para a interiorização, especialmente para os geminianos e virginianos, que são regidos por este planeta.

A comunicação pode ficar confusa e cheia de mal-entendidos. Não é um bom momento para comprar um novo telemóvel, computador e muito menos eletrodomésticos. Deve-se ter cuidado redobrado com o nosso corpo e todos os sistemas de respiração e movimento. Os pequenos acidentes também são comuns, impedindo-nos de nos deslocarmos.

Mercúrio estará retrógrado em Carneiro, e cada signo vai sentir de maneira diferente a sua influência.

Carneiro

O nativo de Carneiro já sente ligeiramente a influência de Mercúrio retrógrado, pois algumas pessoas sentem semanas antes a influência da sua retrogradação. Não é um bom momento para trocar de telemóvel ou de computador. Esteja atento a possíveis roubos desses aparelhos. Cuidado para não os esquecer no táxi, na mesa ou na casa de banho do restaurante.

Touro

O taurino está mais fechado e reflexivo, mais voltado para a sua intimidade. As leituras são aconselháveis neste momento, assim como a dedicação a projetos que foram engavetados e que agora podem voltar a fazer parte da sua vida. Tenha cuidado com a saúde, com os pulmões e todo o sistema respiratório.

Gémeos

O geminiano deve ter cuidado redobrado com a saúde e a comunicação. Os mal-entendidos podem ser uma constante. Adie a assinatura de qualquer documento importante, deixe para depois do dia 7 de abril, se possível. Preste atenção à correspondência e aos e-mails, pois pode haver extravios.

Caranguejo

Você, caranguejo, deve estar preparado para um convite de regresso a uma empresa. Um projeto antigo, que foi engavetado, pode voltar a fazer parte dos seus planos. Adie a compra de um automóvel, computador ou telemóvel. Se for possível, espere até depois do dia 7 de abril. Esteja atento às oportunidades de trabalho, pois elas surgirão.

Leão

O leonino pode repensar uma viagem idealizada no passado e que somente agora será possível fazer. Documentação que envolve pessoas e instituições estrangeiras pode passar por um período de atrasos e confusões. Se for viajar, certifique-se de que os passaportes e as passagens estão em ordem. E chegue com antecedência ao aeroporto.

Virgem

O virginiano, que também é regido por Mercúrio, estará mais fechado e envolvido na sua intimidade. As emoções podem estar confusas, portanto, não tome nenhuma decisão definitiva, como o término de um relacionamento mais sério. Pode arrepender-se. Não assine documentos que tenham a ver com heranças, divórcios ou parcerias financeiras.

Balança

Balança deve estar atento aos mal-entendidos, especialmente nos relacionamentos de amizade. Um amigo antigo, que não vê há muito tempo, pode regressar e fazer parte novamente da sua vida. Uma sociedade que não deu certo no passado pode voltar a ser negociada. Mas, se possível, deve ser concretizada apenas depois do dia 7 de abril.

Escorpião

O escorpiano deve ter cuidado redobrado com os computadores da empresa e, especialmente, com projetos que estão a ser finalizados. Faça uma cópia de segurança de documentos importantes, pois há riscos de os perder. A saúde também pode estar mais frágil; deve ter cuidado com o sistema respiratório.

Sagitário

O sagitariano pode esperar uma surpresa: um amor do passado pode voltar a bater à sua porta. No entanto, nenhuma decisão deve ser tomada pelo menos até ao dia 7 de abril. Um filho distante pode decidir voltar para casa. Não é um bom momento para começar uma reforma em sua casa.

Capricórnio

Os capricornianos devem recolher-se nas suas casas, interna ou externamente, devem refletir e rever o passado. Um dos seus pais pode precisar da sua ajuda. Uma pessoa da família pode voltar ao seu convívio e trazer algumas novidades de fora. Se estiver a vender um imóvel, um antigo comprador pode ressurgir.

Aquário

O aquariano deve estar atento a tudo o que envolve a comunicação: os mal-entendidos e as confusões mentais. Devem evitar a compra de aparelhos que envolvam comunicação e movimento, como telemóveis, televisores, automóveis e motos. Tenha cuidado também com pequenos acidentes nas mãos, pés e articulações.

Peixes

O pisciano deve estar atento às finanças, pois podem haver confusões e atrasos em pagamentos. Não assine nenhum documento e não faça nenhum acordo que envolva o aumento da sua renda, como contratos, projetos ou negociações financeiras. Espere chegar a 7 de abril para movimentar o seu dinheiro.