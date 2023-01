“Estes novos espaços são ideais para quem gosta de variar de ambientes de trabalho, mas precisa de silêncio e concentração. As cabines são individuais e insonorizadas e para garantir as melhores condições para todos os que as utilizam, a única restrição é não comer lá dentro. Os equipamentos já podem ser reservados e, por 1 euro por hora, podem ser utilizados durante o horário de funcionamento do Centro”, lemos em nota de imprensa.

De acordo com a mesma fonte, “O My Place to Work tem um método de utilização simples e são necessários apenas três passos para reservar uma cabine. Só é preciso descarregar a aplicação do Colombo, selecionar a data e hora de utilização e pagar através de Mbway. No fim, o utilizador recebe um email com todos os detalhes e a confirmação da sua reserva”.